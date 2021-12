Advierten por posible escasez de gasoil antes de fin de año

Voceros de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Luis advirtieron que podría haber un faltante de combustibles en los últimos días del año. Incluso, la situación ya se verifica en estaciones de servicio de bandera blanca. "Los proveedores han aplicado un cupo mensual para entregar combustibles a los vendedores minoristas y algunas estaciones blancas ya tienen faltante de stock, sobre todo de gasoil", indicó el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Luis, José Gianello.

El virtual desabastecimiento se podría dar ante el aumento estacional de la demanda, si las petroleras no amplían el cupo de entrega para las estaciones de servicio de la provincia. El límite para la venta de combustibles fue establecido por los fabricantes debido al congelamiento de los precios minoristas. "A los proveedores les conviene más, por una cuestión de márgenes de rentabilidad, vender a los mayoristas libremente y establecer un cupo para los minoristas", explicó Gianello.

Los cupos, además de generar un tope de ventas para los minoristas, generan complicaciones en la cadena logística. Es que son cuotas distintas para los distintos productos que distribuyen las petroleras y los estacioneros de San Luis deben realizar diferentes maniobras para abastecerse, incluso coordinar fletes para varias empresas. "Es complicado, porque al momento de retirar los combustibles lo mejor es hacerlo completando un equipo, pero con los cupos no es posible hacerlo y se termina encareciendo el flete", aseguró el empresario y presidente de la Cámara de Expendedores.

Por el congelamiento de precios minoristas recortaron el suministro. Las estaciones blancas ya tienen faltantes.

Es así que, si el efecto dominó se desata y las estaciones se quedan sin stock, podrían repetirse las filas para recargar nafta o gasoil. Por ahora, las estaciones que tienen contratos asegurados tienen abastecimiento normal, pero ya fueron avisados de que les pueden imponer cupos y el problema se agudizará. "La situación es delicada y podrían darse situaciones de desabastecimiento", precisó Gianello. Y agregó: "Además, las petroleras ya avisaron que no trabajarán los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1º de enero, por lo que en esos días habrá complicaciones".

Posible paro

Además, Gianello indicó que existen posibilidades de que los empleados realicen un paro. Si bien no está confirmado y es un conflicto de índole nacional, la medida podría afectar a los sanluiseños. "Todavía no está confirmado y pensamos que no es pertinente realizarlo, ya que el sector gremial que plantea nacionalizar el conflicto solo representa a menos de cien estaciones de servicio de las más de 4.000 que hay en el país", dijo Gianello.

En San Luis, los trabajadores de estaciones de servicio y la patronal cerraron paritarias en mayo de 2021 con vigencia hasta el mismo mes de 2022. "Desde 2020 a 2021 en San Luis hubo aumentos de sueldo de casi el 90%, y es posible que en enero haya un bono", manifestó el empresario.