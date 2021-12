Marcia González López inaugura su obra "Meganeura"

Una entrañable amistad fue la fuente de inspiración que llevó a Marcia González López a desarrollar la muestra de arte visual y sonoro "Meganeura", que tendrá su vernissage de apertura hoy a las 19:30 en el Hito del Bicentenario. La instalación estará en la planta baja del edificio ubicado en Terrazas del Portezuelo hasta el 22 de febrero y se podrá visitar con entrada libre y gratuita.

La artista dedicó esta muestra a su amiga y mentora, la locutora Graciela Mancuso, una de las voces fundacionales de la radio FM en Argentina, a quien admiraba desde la adolescencia, y a quien conoció de joven en la Patagonia, por casualidad. Allí ambas mujeres entablaron una amistad que duró hasta el final de la vida de Mancuso.

“Tenía una admiración total por ella. Cuando pensaba en irme a estudiar Locución, quería ser como ella, la tenía idealizada y con las vueltas de la vida la conocí en el sur; fuimos amigas hasta que partió”, contó Marcia.

Así, "Meganeura" tiene un significado autorreferencial, ya que este prehistórico insecto que existió hace unos 300 millones de años es el predecesor de la libélula, apodo que Mancuso le dio a González López porque veía en ella un brillo especial e iridiscente.

Y todo esto cobra un significado especial a partir de un suceso inesperado pero grato en la vida de la artista. “El año pasado vinieron a mi atelier, que está al lado de mi casa en Potrero de los Funes, un montón de libélulas a morir justo en la ventana y a partir de eso tomé los cuerpos de los insectos y les realicé fotografías en la posición en la que habían quedado. Esto tiene un significado muy especial, no solo por mi amistad con Graciela, sino también porque en las diferentes culturas las libélulas son amuletos de la suerte y representan la fuerza, los cambios positivos y la alegría”, expresó.

La instalación consiste en una escultura en alambrismo de una meganeura que es conceptual. También tiene una serie de fotografías de las libélulas que llegaron al taller de González López y, en la apertura, la artista recitará en vivo una serie de cuentos y relatos, algunos de su autoría, que a lo largo de los dos meses que estará expuesta la muestra se van a reproducir de modo constante.

“Uno de los cuentos habla de la transformación de las libélulas y hace un paralelismo con la muerte, como proceso de transformación. El relato dice que por más de que a las personas no las veamos después de que mueren siguen estando, y tiene que ver con que las libélulas, antes de serlo, son larvas, pero no pueden volver a encontrarse con las larvas una vez que son libélulas, porque se transformaron y nacieron para volar. Ya no pueden volver abajo del agua, ni caminar la tierra”, reflexionó la artista.