El gobierno puntano entregó la escritura gratuita número mil

El Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo volvió a llenarse de alegría este miércoles con la entrega de 46 contratos de readjudicación y 100 escrituras -entre ellas la número mil- en lo que va de 2021, que correspondió a una vecina del barrio Los Paraísos, Gladys Baigorria.

Con una visible emoción, Gladys recibió la carpeta de las manos del propio gobernador Alberto Rodríguez Saá, quien la sostuvo en un afectuoso abrazo.

“Esto es una gran alegría porque ya soy dueña, me da tranquilidad y recibir los papeles de mi hogar de la mano del Gobernador fue increíble, no me lo esperaba. Fue una sorpresa. Para mí y mi familia es un regalo de Navidad”, contó la mujer todavía conmovida, acompañada de su esposo y su hijo.

En el acto también recibieron la documentación vecinos de La Punta, Juana Koslay y diversos barrios de la capital puntana.

Abundaron las fotos de familias enteras o parejas con las carpetas violetas entre sus brazos. Hubo lágrimas alegres y muchos aplausos que prodigaron los funcionarios que, a la par de Rodríguez Saá, otorgaron los documentos en tandas de cinco o siete beneficiarios.

“Feliz Navidad a todos, que se encuentren con sus familias, acompañados. Que brindemos por el Año Nuevo y olvidemos estos dos años de pandemia para abrir nuestros corazones hacia el futuro, a la esperanza”, señaló Alberto.

