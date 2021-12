Uriel Barroso, el presente y futuro del básquet puntano

Uriel Barroso, de 18 años, lleva el básquetbol en la sangre. El alero ex Alberdi de Villa Mercedes cerró un 2021 increíble, siendo una de las figuras en el equipo puntano que logró el oro en la pasada edición de los Juegos Binacionales. Uriel, que se acaba de alejar del conjunto santafesino Trebolense, apuesta al futuro y ya trabaja en la pretemporada que lleva adelante All Boys de Santa Rosa (La Pampa), en donde tendrá como compañero al pivote mercedino Jorge "Hacha" Sánchez.

"San Luis nunca había ganado los Binacionales (en básquet), y hacerlo de local en nuestra cancha fue increíble, con triunfos muy buenos como ante Córdoba, frente a quien nunca lo habíamos logrado", comentó Barroso, quien destacó la mentalidad del grupo al señalar que "está más maduro" y afrontó cada compromiso "enfocado en salir a ganar".

Uriel empezó a jugar a los 3 años en el club de calle Belgrano. Allí permaneció hasta los 16 cuando decidió pegar el salto en Atenas de Venado Tuerto. Luego pasó a Trebolense, en donde gracias a las buenas actuaciones conseguidas integró los seleccionados venadense y oeste de Santa Fe.

En All Boys tendrá como compañero a Jorge Sánchez. Quiere hacer escala en la Liga Argentina y Nacional.

Las ganas de crecer y de seguir cumpliendo objetivos lo llevaron a hacer una prueba en Unión, equipo que no dudó en sumarlo y lo cedió al "Auriazul" pampeano. "Llegué a All Boys a préstamo el lunes de la semana pasada. Estuve entrenando y me volví por las Fiestas. El 5 de enero retomamos los entrenamientos", expresó.

"En el club me recibieron muy bien. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico y los dirigentes me trataron bien y me siento súper cómodo", agregó Uriel.

All Boys de Santa Rosa, que tiene en el equipo al "Hacha" Sánchez, se prepara para jugar el próximo Torneo Federal de Básquet, en el que espera ser protagonista y pelear el ascenso. El sanluiseño, de buen tiro externo y veloz en el rompimiento hacia el aro, sabe que será una oportunidad única para lograr rodaje y también una gran vidriera para mostrarse y progresar en su carrera deportiva.

"La idea es meter una buena temporada, la mejor posible. Y después, si puedo subir a la Liga Argentina o Nacional, esa es la meta. Si no podría jugar otra temporada en el Federal, depende del rendimiento. Eso se va viendo", manifestó Uriel, quien a partir del 28 de enero encarará su primera experiencia en el TFB 2022.

Uriel despidió un gran año. Brilló en el básquetbol santafesino y se lució en los Binacionales. Ahora busca continuar creciendo y dar el saltó hacia las grandes ligas.