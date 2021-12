Productores sufrieron pérdidas por más de $24 millones por el temporal

El temporal de granizo del martes 14 de diciembre en San Francisco y Nogolí causó pérdidas por más de 24 millones de pesos a los pequeños y medianos productores frutihortícolas. Por eso, fueron recibidos por el ministro de Producción, Juan Lavandeira, a quien le pidieron una ayuda económica tras perder la producción, en algunos casos en su totalidad, por las vicisitudes del clima.

Debido a la tormenta, los damnificados de los sectores de San Francisco, Nogolí, Pampa Grande y Río Juan Gómez realizaron un relevamiento para tener una estimación de los destrozos ocasionados por las piedras de gran tamaño en sus cultivos, pocos días antes de levantar la cosecha. "Los resultados arrojaron que 34 emprendedores, concentrados en 22 hectáreas, tuvieron una pérdida de más de 24 millones de pesos", precisó el pequeño productor Carlos Camargo, quien es propietario de la chacra "La Ina", en el paraje Río Juan Gómez, aledaño a San Francisco.

En el encuentro con el titular de la cartera de Producción, los agricultores le pidieron que efectúe un estudio para constatar los estragos que causó el fenómeno. "La idea sería que incluyan a los productores afectados en un proyecto inmediato de créditos blandos o un subsidio para que podamos de alguna manera salvar la temporada", señaló.

Según el productor, la única manera de recuperarse de las pérdidas de la semana pasada es con la ayuda del Estado provincial. "Si no tenemos un auxilio, varios agricultores se van a tener que retirar de la actividad, porque de un fuerte golpe de estas características no se recuperan fácilmente".

El emprendedor admitió que la mayoría de los pequeños y medianos productores no cuenta con la infraestructura adecuada para la defensa de sus producciones. "Muchos no tienen una malla antigranizo (que tienen un costo elevado) y parte del subsidio permitiría ir instalando de a poco en cada una de las parcelas donde tienen los cultivos. Sería una inversión importante y nos aliviaría para no estar lamentando más pérdidas en el verano", describió.

Camargo señaló que la tormenta de la semana pasada destruyó el ochenta por ciento de los frutales que tenía en producción su chacra. "Todos fueron dañados y lo que quedó en pie no sirve para consumo, porque quedó muy golpeado y es atacado por los insectos y los pájaros. Por eso no se puede vender", detalló el agricultor.

Mejorar la infraestructura

El ministro Lavandeira recibió a los productores afectados en compañía del jefe del Programa Producción Agropecuaria y Arraigo Rural, Agustín Martínez, y la jefa del Subprograma Desarrollo Frutihortícola Provincial, María Rodríguez.

"Escuchamos la problemática que les ocasionó el temporal, por una fuerte caída de piedras de gran tamaño que afectó sus cultivos. Los productores sufrieron una pérdida de producción y nos plantearon la situación que tienen para afrontar los altos costos para mejorar la infraestructura y que las inclemencias del tiempo afecten lo menos posible sus cultivos", señaló el ministro de Producción.

Y destacó: "Desde el Gobierno ejecutamos diversas políticas que tienen como objetivo el desarrollo de los pequeños y medianos productores frutihortícolas, es más, todos los que asistieron fueron beneficiarios del Plan de Activación Productiva Frutihortícola y recibieron diversos insumos para aumentar sus producciones durante los últimos dos años".

Para finalizar, agregó: "Vamos a analizar lo que nos plantearon y ver de qué manera podemos colaborar con los que estén en esa situación (de crisis)", a raíz de los daños ocasionados por el fenómeno climático.

