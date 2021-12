Estafas virtuales: crecieron más del doble las denuncias

La virtualidad se instaló como una de las herramientas más utilizadas en la vida social con la pandemia, tanto para interactuar con personas como para desarrollar trámites administrativos o bancarios, entre otros. Los delincuentes aprovecharon este impulso y avanzaron con distintas modalidades de robo. San Luis no es ajena al contexto: en el Poder Judicial afirman que entre marzo y lo que va de diciembre se registraron 324 denuncias por estafas virtuales.

“Se incrementaron exponencialmente, sobre todo a raíz de lo que implicó el coronavirus, donde nos acostumbramos a adquirir cosas mediante medios virtuales, compras online, pagos sin necesidad de apersonarse en locales físicos, etcétera. Para graficar, en el año 2019 hubo 150 denuncias por estafas en general y alrededor de 120 virtuales. Es decir, antes no se advertía tanto este escenario; la pandemia fue significativa”, detalló una de las responsables de la Oficina de Recepción Denuncias de la Primera Circunscripción del Poder Judicial, Luciana Banó.

Explicó que es necesario que los ciudadanos incrementen las medidas de prevención, especialmente por la diversidad y el avance de las modalidades. Según señaló, uno de los tipos más reiterados y peligrosos que se advierten tienen que ver con el SIM swapping. Lo que hacen los delincuentes es duplicar la tarjeta SIM de los celulares, al ingresar a los teléfonos pueden acceder a información personal fundamental como datos de redes sociales, cuentas, home banking, entre otros. Esto obedece a que la información está vinculada a la tarjeta.

Afirman que la clave es dudar de todo tipo de comunicación que solicite datos personales.

Banó explicó que los delincuentes que concretan estos engaños solicitan en las compañías telefónicas una nueva SIM, generalmente por extravío o robo. “Lo importante es que las empresas tomen recaudos para exigir la acreditación de identidad, que se aseguren de que quien pide la tarjeta sea realmente el portador del número de teléfono. Las víctimas se dan cuenta porque se quedan sin servicio. Es muy grave el daño que pueden ocasionar”, subrayó.

Otra de las estafas más comunes tiene que ver con el hackeo de las cuentas de WhatsApp. El engaño inicia con la llegada de mensajes que solicitan, mediante un link falso, que las víctimas provean las claves de seis dígitos que la compañía requiere para ingresar a la cuenta. Generalmente los mensajes están muy bien estructurados, con logotipos de la empresa en cuestión y aducen fundamentos creíbles.

Las personas entregan la información y así dan acceso a las cuentas. Una vez que los estafadores ejecutaron estos pasos, envían mensajes a los contactos. Suelen pedir transferencias para pagar un arreglo de emergencia en el mecánico, también hay casos en los que ofrecen venta de dólares con el fundamento de necesidades de extrema urgencia; juegan con factores como la confianza y la instantaneidad. Lo que se aconseja es ignorar cualquier mensaje que solicite información referida a contraseñas y en el caso de que un contacto conocido solicite dinero, es importante requerir una prueba de vida: que devuelvan un llamado, un audio o una video llamada para asegurarse de que realmente sea la persona la que escribió el mensaje.

Afirmó que otro consejo importante es que se active la autenticación en dos pasos, que es una opción de WhatsApp en la que la aplicación requiere una clave para poder ingresar. Ese pedido se repite en un determinado período, que al principio es más seguido y luego se torna más esporádico. Si bien no garantiza quedar exentos de las estafas, reduce notablemente las probabilidades.

Un tipo de robo importante y reiterado se relaciona a las ventas por Marketplace, de Facebook. En la provincia se ha dado el caso de perfiles que se hicieron pasar por corralones y empresas de materiales para la construcción: ofrecían productos, las víctimas se contactaban y transferían efectivo para que la supuesta firma enviara los materiales a domicilio. Finalmente, ocurría que se trataba de un perfil falso.

“Cuando las víctimas iban al comercio indicaban que habían concretado la compra y que no les habían enviado los materiales, pero desde la empresa les advertían que no contaban con esa modalidad de venta. La forma de prevenir es comprar en lugares públicos, con pago en efectivo. Es conveniente revisar el perfil del comprador o vendedor para comprobar que no sea falso”, sostuvo Banó.

También se registran casos referidos al phishing, que suelen ser advertidos por entidades bancarias. Las víctimas reciben correos electrónicos de bancos en los que aparece un link para ingresar y colocar datos, todo bajo una modalidad en la que las personas creen interactuar genuinamente con las compañías. Generalmente aducen que se bloqueó la cuenta de home banking y que para acceder nuevamente es necesario asignar el usuario y la contraseña. Recomiendan ignorar todo tipo de mail en el que se requiera el ingreso a páginas y links.