Pavimentarán el acceso a los campus de dos universidades

El asfalto cubrirá un sector de la UNSL que todavía no está pavimentado y llegará a la UNViMe. Foto: Luciana Iglesias.

Desde hace casi tres meses, el gobierno provincial junto a la Nación y el Municipio lleva adelante una serie de trabajos para jerarquizar y mejorar los accesos a la ciudad por las rutas Nº 8 y 7. Entre las diversas acciones que integran el paquete de obras previsto para el sector, ahora incluyeron la pavimentación de los ingresos a los campus de dos universidades: la Nacional de San Luis (UNSL) y la Nacional de Villa Mercedes (UNViMe). Esto no solo mejorará la seguridad vial para los cientos de estudiantes, profesores y no docentes que acuden a las instituciones, sino que permitirá que ingrese el transporte público a los edificios.

Esta semana, las autoridades acordaron con la Comuna cuáles serán las tareas que realizarán para mejorar el tránsito en la zona. Gastón Funes, secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Urbanos de la Comuna, señaló: “La empresa que está cargo (Rovella Carranza) y los equipos de Vialidad Provincial y Nacional nos propusieron hacer de mediadores entre las universidades para poder trabajar en conjunto sobre este nuevo asfalto”.

El funcionario indicó que son alrededor de cinco cuadras las que cubrirán y que estas son las que abarcan las entradas del campus de la UNViMe y del edificio donde funcionan las carreras de Agronomía de la UNSL. “Este camino está ubicado en el trayecto que se encuentra por la ruta Nº 148, pasando la universidad nacional. Allí hay una calle perpendicular a la ruta y paralela a la colectora norte, hay que hacer una cuadra, que ya está pavimentada, pero unos metros más adentro es de tierra. Esta pasa por la parte trasera de la UNSL y por el frente de la Nacional de Villa Mercedes, se extiende hasta la colectora sur, hace una especie de S y retoma a la salida de Diarco”, explicó.

Para las universidades, es una incorporación muy esperada, sobre todo para la que dirige David Rivarola, ya que el campus todavía está en desarrollo. “Estamos muy contentos con este anuncio porque era algo que realmente hacía falta. Nosotros venimos desde hace un tiempo hablando con el intendente Maximiliano Frontera por el ingreso, porque si bien las obras en el predio no están completas, ya funcionan los laboratorios y los estudiantes están yendo a hacer sus prácticas. Lo cierto es que el camino no es bueno porque no pueden ingresar los colectivos y hay alumnos que tienen que bajarse y caminar muchos metros, lo que para muchos es inseguro. Entonces el pavimento va a permitir que contemos con ese servicio, lo que significa un acceso más fluido”, destacó el rector.

En el caso de la UNSL, la entrada principal al establecimiento ya cuenta con el asfalto, pero faltaba continuar con el ingreso a una parte de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA). Héctor Flores, vicerrector de la institución, señaló que la obra será “un muy buen aporte para ambas universidades” y remarcó: “Esto va fortalecer e impulsar el polo universitario que tanto queremos. Según el proyecto, la idea es que se haga una especie de avenida, si ese es el caso, incluso puede transformar la zona y fomentar un espacio que puede funcionar como circuito turístico, cultural o un paseo para la comunidad”, comentó.

La obra de jerarquización comenzó el 1º de octubre y tiene un 13 por ciento de ejecución, con un plazo total de catorce meses para terminar. “Creemos que una vez que finalicen los primeros tramos, la empresa continuará con los trabajos en las colectoras y allí iniciarán las tareas en esta nueva vía”, dijo Funes.

