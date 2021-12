Agüero evitó hablar de la arritmia que padece y agradeció el apoyo “de todos”

El delantero Sergio Agüero evitó hablar acerca de la arritmia que padece, por la cual inició un tratamiento de tres meses para determinar si puede seguir jugando al fútbol o deberá retirarse de la actividad profesional y agradeció el apoyo que tuvo "en las redes sociales y en todos lados".



"No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que quería decirle gracias", señaló.



En medio de una transmisión por Twitch en el Mundial de esports donde participa su elenco, añadió: "No voy a hablar mucho del tema este, solo voy a disfrutar del partido de Krü (su equipo) y nada más que eso. Gracias por bancarme".



El pasado 30 de octubre, el delantero sintió un dolor en el pecho durante el partido entre Barcelona y Alavés por La Liga de España, tras lo cual fue sometido a estudios que determinaron que tenía una arritmia e inició un tratamiento por la dolencia.



Si bien trascendió en España que el futbolista iba a realizar una conferencia para anunciar su retiro, finalmente esto no sucedió.

