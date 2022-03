El hijo del "Kun" Agüero se sumó a las inferiores de un club argentino

Benjamín Agüero, nieto de Diego Armando Maradona, se sumó a las inferiores de Tigre según contó su padre, Sergio Agüero, quien dijo que si el adolescente de 13 años "realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol", él lo va a acompañar en la decisión que tome.

"¿Sabían que empezó Benjamín a jugar al fútbol? Arrancó por primera vez a jugar. Jugaba en el barrio y ahora fue a un equipo, fue a jugar a Tigre", señalo el "Kun" en uno de sus habituales streamings en por la plataforma Twitch.

Benjamín es fruto de su relación con Giannina Maradona y, según contó su padre: "Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se fue a probar la semana pasada y me escribió ´pá, quedé´.

Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le dije que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta".

"Me llegaron comentarios, pero lo tengo que ir a ver. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿Me explico?. Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va", aseveró Agüero.

NA/MM