Buscan conocer las diversas realidades de los mercedinos

Un organismo académico busca conocer a fondo las diferentes realidades de los mercedinos y mercedinas. Esto es para generar datos y estadísticas que puedan ser de utilidad a la hora de generar políticas públicas o reforzar y mejorar el funcionamiento de instituciones como escuelas y centros de atención sanitaria, entre otros. Se trata del Observatorio Social de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), que está compuesto por profesionales y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales (Fcejs).

La propuesta que encabezan profesores, no docentes y algunos alumnos se puso en marcha hace unos días, pero es un trabajo que comenzó a forjarse años atrás. Una de las premisas principales es hacerlo de manera colectiva junto a otros sectores, organizaciones y centros para crear contenido científico, preciso y actualizado sobre cómo viven los vecinos y las vecinas de la comunidad local. “Lo que se pretende es registrar e investigar datos del contexto y ciertas problemáticas y necesidades. Este es nuestro inicio y en un futuro queremos expandirlo a nivel provincial”, dijo Pamela Bianco, directora del organismo.

Algunos de los indicadores que analizarán son los socioeconómicos y demográficos, el desarrollo humano, la calidad de vida de las personas, su contexto sanitario y cuáles son sus posibilidades y demandas de acuerdo a las edades, zonas de residencia y más. “Otros ejes son salud, educación y cultura. Si bien estos son muy amplios, la idea es empezar a generar datos locales. Generalmente tenemos estadísticas nacionales y provinciales, pero también es necesario pensarlas por sector", destacó Bianco, y añadió: "A su vez, buscaremos conocer sobre temáticas como género y disidencias, discapacidad e integración. Con respecto a estos dos temas, tanto en la UNSL como en la Fcejs tenemos programas en los que venimos trabajando hace mucho de manera intersectorial, es decir, con otras instituciones. Entonces desde el observatorio buscamos conocer qué necesitan estos organismos para poder producir conocimientos y datos que les puedan ser útiles para el desarrollo”.

Como espacio académico no solo apuntan a brindar saberes, sino que proponen compartir actividades que no solo nazcan desde el observatorio, sino desde otros integrantes de la comunidad universitaria. "Lo pensamos en dos líneas de acción: una son los proyectos de producción de conocimiento en donde se busca esta recopilación, el relevamiento y la sistematización de la información, y la segunda se trata de propuestas de divulgación, como reuniones, charlas y presentaciones de documentos. Queremos democratizar el conocimiento, no solo producirlo, y que llegue a más personas", sostuvo.

Quienes quieran presentar iniciativas pueden ingresar a la página de la facultad (www.fcjs.unl.edu.ar).