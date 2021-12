El hombre de radio, música y literatura

Empezó como una columna en el diario "El Popular" de la Municipalidad de San Luis. Tras su cierre, se trasladó a un perfil de Facebook, pero mantuvo la impronta de llevar una crítica con los ojos del periodista y escritor Alejandro Simionati de sus discos preferidos, y no tanto. “Un año sin música” es la recopilación y culminación de todo ese trabajo llevado al formato libro papel, donde el autor, a lo largo de 44 páginas, expone a través de breves reseñas su opinión y las emociones que le provocaron escuchar diferentes discos de bandas, en su mayoría de rock en inglés y de los años 90 y 2000, como INXS, Metallica, Pink Floyd y Stone Temple Pilots, entre otras.

Encontré discos que no me gustaron y tuvieron su crítica aunque tengan su peso en el mundo de la música, como 'Tríptico' de Silvio Rodríguez". Alejandro Simionati, periodista y escritor.

El libro fue escrito en 2018 y en 2019 fue editado por Chatmuyo Ediciones. Hace solo un par de meses, Simionati logró tener el material físico en sus manos, poder olerlo y tocarlo. Ahora lo vende por medio de su cuenta de Facebook y lo envía a donde lo requieran. Además, como amante de la lectura en papel, le pide a sus compradores que se saquen una foto con el material, que luego comparte en sus redes sociales.

“'Un año sin música' fue una simple columna que tenía en el diario municipal, allí me daban la libertad de criticar los discos que me gustaban y los que no, también. Editar estas columnas en un libro fue una propuesta que le hice al dueño de Chatmuyo Ediciones, a quien conocí en Córdoba; él se animó a publicarlo, y hasta ahora ha tenido una buena repercusión”, afirmó el escritor de 45 años.

Alejandro agregó que el libro se llama así porque "cuando estaba pensando la idea de escribir una reseña por día hasta completar el año, me imaginaba lo horrible que sería la vida un año sin música, porque como dice Nietzsche: ‘Sin música, la vida sería un error’, y yo comparto eso”.

Simionati comenzó desde preadolescente a incursionar en la música y sus diferentes estilos. Afirmó que el quiebre fue cuando escuchó a Nirvana, cuando tenía 14 años. “Me partió la cabeza”, sostuvo.

“Siempre fui un curioso de la música, sobre todo desde lo periodístico. Compraba revistas musicales y con el tiempo y la experiencia que me dio la radio, logré transmitir discos raros para la gente promedio, principalmente”, sostuvo.

Contó que las críticas las hace desde su experiencia personal con el disco. “Lo utilizo como una excusa para que sea más atrayente mi crítica que el disco; también escribo sobre bandas de San Luis, como Ego Proxy y Hombre Pez, y así voy dando mi visión. Mientras escucho el disco voy analizando las canciones; a algunas les doy más preponderancia a las letras, a otras a la música. También escribo sobre los recuerdos que me traen y las sensaciones que me producen”, describió.

"Para mí, tener el libro en mis manos significa el placer máximo, estoy muy feliz”, concluyó el periodista.