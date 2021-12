Con la mirada en el futuro

Se acerca el final de un nuevo año. Y como en muchos de estos momentos de inflexión en los que hacemos un breve alto en el camino, observamos el camino recorrido y se disparan las reflexiones sobre el pasado inmediato. Definitivamente, no fueron tiempos sencillos. A lo largo de casi dos años de pandemia, el pueblo de San Luis permaneció fuerte. Con empatía y con responsabilidad, cuidó de la salud y la vida. De sí mismos y de sus vecinos. Y cuando el final de la pandemia parecía asomar, puntanos y puntanas se pusieron de pie y se dedicaron nada menos que a reactivar la economía de la provincia y a reparar su tejido social. En este contexto llegaron y pasaron las elecciones. Y nos condujeron aquí, a este momento en el que reflexionamos sobre el pasado. Y buscamos poner la mirada en el futuro.

En el momento en que se produce la renovación de nuestros representantes, miles de personas habrán salido nuevamente a trabajar y a producir. Las máquinas habrán seguido funcionando y las obras que inició el gobierno provincial junto a los municipios habrán seguido avanzando, generando puestos de trabajo, dinamizando la economía local y estableciendo las bases para la jerarquización de cada una de nuestras localidades.

Estamos en plena implementación de las medidas que elaboró el gobierno provincial en respuesta a la demanda del Consejo Económico y Social de San Luis, en octubre de este año. Incluso de aquellas que fueron detenidas por medidas judiciales y maniobras electorales. Políticas públicas destinadas a fomentar la inversión productiva, incentivar el empleo, reactivar el circuito de consumo y reparar el daño económico y social infligido por la pandemia. Especialmente en quienes tienen menores posibilidades de sobrellevarlos por cuenta propia.

Para muchas de nosotras, este 7 de diciembre será uno de esos momentos de inflexión. El final de una parte del camino y el primer paso en un nuevo sendero. Una nueva oportunidad para mirar hacia el futuro y renovar nuestro compromiso con la construcción de una provincia mejor. Entre todos y con mucho esfuerzo, ya estamos reconstruyendo San Luis. Pero aún hay mucho por hacer.

Como todo el mundo, enfrentamos viejas deudas y nuevos desafíos. Tenemos por delante la continuación de la reconstrucción provincial, la reactivación económica y la reparación social. Debemos seguir bregando por ampliar y reconocer derechos y por garantizar su goce efectivo, especialmente a las personas más vulnerables, y a quienes enfrentan las circunstancias más difíciles. Tenemos que continuar creando y adaptando nuestras normas a los nuevos tiempos, para que las políticas públicas se transformen en políticas de Estado y las leyes nos permitan consolidar derechos y mejorar nuestra calidad de vida.

Pero estamos preparados. Este 7 de diciembre renovamos nuestra Cámara de Diputados, que por primera vez en la historia de la democracia estará compuesta en su mayoría por mujeres. Un signo de los tiempos y una señal hacia el futuro. Una Cámara compuesta por representantes de toda la geografía provincial, por compañeros y compañeras con años de trayectoria y experiencia. Hombres y mujeres deseosos y ansiosos por aportar su granito de arena a la reactivación económica, a la reparación social y a la reconstrucción de San Luis.

Este camino ya está iniciado. Lo abrieron y lo recorren las miles de personas que día a día, con su trabajo y esfuerzo y cada uno desde su lugar, hacen grande a San Luis. Nosotros y nosotras, diputados y diputadas que juramos el 7 de diciembre, seguiremos recorriendo este sendero, lado a lado con estas personas. Como lo hicimos antes, quizá desde una banca, desde el Ejecutivo provincial, desde los municipios o directamente desde el territorio. Desde este 7 de diciembre nos encontraremos trabajando nuevamente desde la Cámara en la construcción de este camino.

Y es que para avanzar en la dirección de la reactivación y el progreso, se vuelve imprescindible profundizar nuestra labor en la búsqueda de consensos. Porque al desafío al que estamos llamados como pueblo no lo venceremos solo con actuaciones individuales. Porque no nos alcanzará con acuerdos transitorios, y porque no hay peor afrenta a la democracia que la uniformidad del pensamiento. Esa es mi convicción y mi deseo. Y en cierta manera, es también una invitación. Porque para abordar el desafío que tenemos por delante, requerimos más que nunca de consensos profundos, que desde la diversidad nos permitan encontrarnos, privilegiar la construcción de futuro. Y seguir trabajando por lo que nos une. Nos une nuestra gente. Que nos una nuestro futuro. Que nos una San Luis.