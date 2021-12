Cecilia Biagioli, la olímpica que estará en el 17º Cruce a La Florida

El éxito no le nubla la vista. Es una ganadora, pero con la humildad como bandera. A los 36 años engalanará el 17º Cruce a La Florida, que se disputará el 11 de diciembre. Se trata de Cecilia Biagioli, la nadadora cordobesa que participó en cinco Juegos Olímpicos (Sidney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y

Tokio 2020) y que, con 41 medallas, es la que más podios en Sudamericanos logró en la historia de la natación. Su primer amor fue la pileta. Ahora hace un tiempo que se dedica a las aguas abiertas. Desde su Córdoba natal, se hizo un tiempo y dialogó con El Diario de la República.

—¿Cómo se dio la posibilidad de venir a competir a San Luis?

—La idea surge a través de Cynthia Grometbauer, una compañera de competición, con quien nos encontramos en varias carreras. Tenía pensado ir a una prueba tradicional que se hace en Rosario, se canceló, pero yo ya tenía la idea fija de ir al Cruce a La Florida.

—¿En qué momento de tu carrera te encuentra?

—En un momento de transición. Después de Tokio estuve un tiempo sin entrenar; después retomé para llegar bien a alguna carrera que surgiera este año. Como se cayeron algunas pruebas, opté por ir a competencias donde no suelo ir, que sirven para nadar fuerte y tener ese roce que se necesita en aguas abiertas para mantenerse activa. El año que viene está el Sudamericano, que abre puertas a otras competencias, pero no sé si voy a tomar todo esto como proceso olímpico para estar en un Juego más.

—¿Qué significa la natación en tu vida?

—Primero lo tomé como un modo de vida. A partir de los 14 años me empezó a interesar como un deporte. Comenzó a dar sus frutos. Competí en mi primer Juego Olímpico a los 15 años. La natación forma parte de mi vida desde muy chica y logré afianzarlo con la vida personal.

—¿Cómo y cuándo comenzaste con esta disciplina?

—Comencé a los siete años en el Club Taborín. Fue más que todo por un tema de seguridad. Mi papá quería que aprendiera a nadar, que perdiera el miedo.

No tuve un buen comienzo: una profe me tiró al agua de prepo, salí llorando y no quise volver más. Intentaron convencerme de nuevo pero tomó un año el regreso, y fue con otro profesor.

—¿Hiciste otros deportes?

—No tuve la chance de practicar otro deporte. La natación entró en mi vida de muy chica. Los otros deportes que hice fueron en época escolar: handball y vóley.

—Estuviste en cinco Juegos Olímpicos. ¿Cuando te iniciaste pensaste alguna vez que iba a suceder todo esto?

—Nunca soñé con esto. Mi sueño de pequeña fue ir mejorando, conocer lugares, viajar, encontrarme con otras referentes de la natación. La vida del deportista va pasando por etapas. Hay un objetivo y cuando se logra, hay que dar vuelta la página y apuntar a otro.

—¿Qué preferís: Juegos Olímpicos o Mundial?

—Me llama mucho más la atención un Juego Olímpico porque incluye todos los deportes. Está lo mejor de lo mejor allí. Se pueden vivir muchas cosas dentro de una Villa Olímpica. El hecho de representar a la Argentina en un evento de semejante magnitud es algo único. Un Mundial también tiene su importancia, porque están las mejores del planeta, pero lo que se vive en un Juego Olímpico es mágico.

—Venís de familia de deportistas: tu hermana es triatleta, tu hermano tu entrenador. ¿Es más fácil o tiene sus contras?

—Estuvimos los tres en Tokio, aunque con Romi (la triatleta) no nos pudimos ver por un tema protocolar. Vivir eso con mis hermanos me llena el alma. Ellos tienen mucho para dar todavía, por lo menos para un proceso más en el deporte olímpico.

—¿Cómo dividís el tiempo entre la familia, la natación y el trabajo?

—Trato de dividirme en varias Cecis. El papel más importante en mi vida es el de ser mamá. Desde que decidí ser mamá, la natación pasó a segundo plano en su momento, pero trataba de no descuidar el tema de la disciplina y mantenerme lo más profesional que pueda. Joaquín es lo principal. Tengo la ayuda de mi marido, de mi mamá, de mi suegra.

—¿Un sueño?

—En lo deportivo no me queda nada por cumplir. Si me tengo que retirar hoy, me siento agradecida con todo lo que viví. No tengo nada para pedirle al deporte, al contrario, tengo que retribuirle. La natación me dio mucho.

—¿Pileta o aguas abiertas?

—Pileta fue mi gran amor y me gusta mucho, pero viví tantas cosas con las aguas abiertas. Se vive un mundo diferente y le tomé amor también, se puede disfrutar de muchas formas, ver espejos de agua, paisajes. Por eso elijo aguas abiertas.

—Completá la frase Cecilia es:

—Una persona luchadora, disciplinada, perseverante por sobre todas las cosas, resiliente y soñadora. Los sueños están para cumplirse y hay que trabajar mucho para poder lograrlos.

El 17° Cruce a La Florida espera con bombos y platillos a esta enorme deportista, que estuvo en cinco Juegos Olímpicos. Cecilia le dará jerarquía a la competencia. Desde la organización, con la coordinadora deportiva Lorena Perroni a la cabeza, esperan ansiosos que llegue el momento de la prueba. Cuando el reloj marque las 9 del 11 de diciembre, nadadores de varios puntos del país se darán el lujo de competir con una deportista que se codeó y se codea con las mejores del planeta.