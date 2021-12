Semana clave para definir el nuevo DT de Estudiantes

Estudiantes de San Luis sabe que la decisión más importante para su futuro futbolístico para la temporada 2022 es la que está a punto de tomar. Lo que elige no es más que el cerebro que debe mover los piolines de la marioneta del funcionamiento, para evitar penar como lo hizo a lo largo del Torneo Federal A anterior.

En esa búsqueda anda la dirigencia del "Verde" que no quiere apurarse, aunque sabe que la próxima semana es casi una fecha límite para tomar la decisión.

"Estamos hablando con varios entrenadores, de varios perfiles, seguramente la semana próxima tengamos algo cerrado. No nos queremos volver locos para no equivocarnos", confirmó Martín Decena, el presidente de Estudiantes.

"Estamos convencidos de que no podemos volver a repetir el año que tuvimos en lo deportivo. Es más, necesitamos revertirlo y buscar como mínimo una clasificación a la segunda fase. Tenemos que volver a poner a Estudiantes entre los puestos de vanguardia", aseguró Decena.

El hermetismo es fuerte en cuanto a no confirmar nombres de los candidatos; sin embargo, los rumores crecen y hay algunos que de solo invocarlos ilusionan a todo el pueblo "albiverde".

Uno de esos nombres es el de Héctor Arzubialde, quien ya tuvo dos pasos por la institución, se desvinculó de Santamarina de Tandil y fue sondeado por varios equipos de Argentina y Sudamérica.

Es que es inevitable que cuando el cordobés está sin trabajo y Estudiantes sin entrenador se los vincule, sobre todo por la buena imagen que dejó, que es mucho más que dirigir al equipo.

Aunque no se puede hablar de porcentaje, a Héctor hay que ubicarlo alto en las chances, por cercanía y afecto.

Otro DT con el que se habló fue Marcelo Fuentes, exentrenador de Juventud, que tuvo su último paso en Desamparados de San Juan, donde casi clasifica al equipo a los playoffs.

Fuentes es un hombre probado, no solo en la categoría y en el último tiempo sino también en estas latitudes, donde demostró conocimiento de jugadores y de los equipos de la zona.

Más atrás en la lista aparecen Mauricio Giganti y José María Bianco, entre otros.

"Nosotros no podemos decir nombres porque somos respetuosos y no queremos generar falsas expectativas. Lo único que puedo asegurar es que no hablamos de números con ninguno y que ninguno encabeza una lista, ni que nadie tenga más chance que otro", sentenció Decena, quien prefiere esperar a la firma antes de dar al nuevo entrenador.

Una de las claves del nuevo proceso será tener una mirada hacia las inferiores para promover juveniles del club. "Necesitamos seguir luchando por nuestro proyecto de inferiores. Actualmente en la Primera local y en Reserva estamos en instancias finales con los dos equipos que son nuestros jóvenes del club. Además, somos el equipo de la Liga que más torneos ganó en divisiones inferiores este año", aseguró Decena.

El asesoramiento deportivo

Otro punto en el que trabaja la dirigencia de Estudiantes es en contar con un asesor deportivo. Una especie de mánager, como la función que cumple Gonzalo Salgueiro en Juventud. En ese punto, está muy avanzada la llegada de la persona indicada.

"Hay que dejar en claro que lo que buscamos es un asesoramiento y no un gerenciamiento, porque esa palabra da miedo. Queremos alguien que haga una búsqueda de jugadores con base en estadísticas y cualidades", explicó Decena.

"Jorge Méndez, de la empresa JK Marketing, es quien más cerca está de ayudarnos en ese tema. Además llegaría con una infraestructura que nos ayudaría mucho, sobre los campos de juego y otros temas importantes", cerró Decena.