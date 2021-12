González Belzunce se centrará en resolver el conflicto con el Círculo Médico

“No es un cambio de gestión, es continuar lo que venía haciendo Dosep: la modernización de la obra social y la mejora en la atención de los afiliados”, expresó Ramiro González Belzunce, poco después de asumir como el nuevo coordinador de la mutual estatal.

El flamante funcionario confirmó que continuará el mismo rumbo de su antecesor, Nicolás Anzulovich, por encargo del Gobernador, para continuar con la modernización de Dosep, agilización de trámites y un mejor servicio para la gente.

En referencia a la decisión comunicada públicamente por el Círculo Médico la semana pasada, de cobrar un plus a los afiliados por la disconformidad con el presupuesto actual de la obra social, Belzunce precisó que continuarán con la misma postura que se venía adoptando ante el conflicto.

“Eso está contrario a la normativa de la obra social. Ellos reclaman un aumento, pero por contrato el mismo se puede acordar cuando se pautan las paritarias, que es a principio de año donde se establece el presupuesto que manejará la obra el resto del año”, explicó el funcionario.

Belzunce también explicó que Dosep no solo tiene afiliados a los empleados de la administración pública provincial, sino también del Municipio, de Anses, Poder Judicial y algunos convenios. “El porcentaje que ingresa por todos esos aportantes es del 27%”, dijo.

Y agregó: “En su momento se le mostraron (a la presidencia del Círculo Médico) los números y se acordó el presupuesto para el resto del año”.

En una reunión anterior al anuncio del cobro del plus, se acordó que si se daba un aumento a los empleados públicos el mismo se iba a trasladar automáticamente a las prácticas y las consultas. “Se trataba de un posible aumento del 10% a partir de una cláusula gatillo, pero eso no se dio por lo tanto no tenemos presupuesto extra a esta altura del año”, enfatizó.

“Siempre hemos mantenido un diálogo cordial con el doctor Toloza, el presidente de la entidad, pero actualmente no se condice con lo que habíamos acordado: al afiliado le están cobrando un plus de 500 pesos y a la vez, en la solicitud formal que hicieron el día martes, piden llevar el costo de la consulta a 1.300 pesos, actualmente el valor de la misma es de 1.089,97 pesos”, explicó el titular de Dosep.

A los afiliados les reiteró “que no les pueden cobrar un plus y que en caso de que se los cobren que hagan la denuncia en la mutual para tomar las medidas correspondientes”

Finalmente, Belzunce llamó al diálogo a la entidad que nuclea las distintas asociaciones de profesionales para que revean la situación.

