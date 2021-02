En Justo Daract crearon un centro cultural y deportivo para jóvenes

Justo Daract ya cuenta con un centro cultural y deportivo. La iniciativa es de integrantes del Club Talleres que soñaban con tener un espacio para que los jóvenes accedieran a la posibilidad de aprender diferentes disciplinas y actividades como danza, canto, idiomas, entre otras cosas, que también incluyen opciones para niños. La Comuna les cedió una casa que están remodelando y ya ocuparon una parte para dictar los cursos.

Jonathan Becerra, al frente de la institución, contó que desde hace varios años notó que la localidad no tenía alternativas recreativas propias para ofrecer y, por eso, decidió emprender la idea de este espacio. "A mí me pasó que para poder jugar al rugby tenía que irme de Daract, entonces no quería que siga pasando eso. Ahora en el club tenemos atletismo, vóley, básquet y handball, y unos 150 participantes. También contamos con un gimnasio y una de las chicas que asiste me planteaba lo mismo, así que le comenté la inquietud al intendente para que nos pueda ayudar", explicó.

El edificio cuenta con una oficina, varias aulas, un salón de usos múltiples y un amplio patio. Los jóvenes no dudaron en ponerse manos a la obra y en comenzar a limpiarlo para dejarlo en buenas condiciones lo antes posible. Ya dejaron listo un sector en el que están dictando actividades y siguen trabajando con ayuda de la Municipalidad en la limpieza del patio, que se convertirá en un paseo de artesanos para que las personas puedan visitar y adquirir sus productos.

"Hay muchas academias que no tenían dónde enseñar, así que las convocamos y también a chicos que no tienen trabajo o que no pueden pagar un alquiler de un local, pero sí tienen conocimientos en algún tema u oficio. Los llamamos y conseguimos que dicten clases de inglés, de portugués, de francés, de lengua de señas y distintos tipos de baile, canto, instrumentos y otras cosas más", detalló.

Las propuestas tendrán una cuota mensual de un monto bajo para que todos los vecinos que lo deseen puedan acceder. Con el tiempo planean incorporar becas para que quienes no cuenten con los recursos puedan tomar los talleres de manera gratuita. "Ya tenemos más de 26 profesores e instructores que quieren promover la cultura en la ciudad, que tan necesaria es", aseguró Becerra.

Maira Azcurra, otra de las integrantes del equipo, mencionó que tanto ella como su marido se sumaron al centro para compartir lo que saben hacer. "Primero no queríamos porque pensábamos dedicarnos a nuestros hijos. Pero después coincidimos en que era necesario para que el día de mañana ellos tengan algo para hacer", comentó la joven, quien ofrece talleres de inglés y de cocina para celíacos.

Asimismo, remarcó que formaron un grupo de trabajo "muy lindo" porque hay mucha gente que tiene ideas y proyectos novedosos para aportar. "Paralelamente el club tiene una fundación para ayudar, así que también nos sumamos a eso y queremos conseguir útiles para cuando los niños empiecen las clases en las escuelas y para que asistan a nuestras propuestas", dijo.

Los interesados en formar parte o en tomar los cursos pueden comunicarse a través de las redes sociales, que llevan el nombre del lugar, o a acercarse a la calle Solís 756 de lunes a viernes, de 9 a 24.