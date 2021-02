Más de 3 mil puntanos ya se inscribieron en el Instituto de Idiomas

Más de 3 mil puntanos ya se inscribieron para estudiar alguna de las 14 lenguas extranjeras que ofrece el Instituto de Idiomas (IDI) perteneciente a la Universidad de La Punta (ULP). Todavía quedan algunos cupos disponibles en los cursos presenciales, y las inscripciones se extendieron hasta el 23 de febrero. Para hacerlo hay que ingresar a la página www.institutodeidiomas.ulp.edu.ar.

La directora del IDI, Silvia Maraczuk, detalló que los idiomas preferidos este año son el inglés y el italiano. Tal es así que en la sede de San Luis capital no hay más cupos disponibles para estos cursos, pero sí para el resto de las lenguas extranjeras. Actualmente, además, ofrecen alemán, hebreo, árabe, Braille, francés, japonés, portugués, lengua de señas, chino, ruso, ucraniano, coreano y latín.

A diferencia del año pasado, quienes decidan inscribirse, además de pagar la matrícula, que tiene un costo de 350 pesos, tendrán tiempo hasta el 15 de este mes para abonar el primer mes de cursada, que es de 500. "Si no se efectúa el pago de la cuota automáticamente se da de baja y no podrá anotarse de nuevo. Además, no se les devuelve el dinero de la inscripción", dijo la directora, quien resaltó que la lista de espera es larga, por lo que se les dará lugar a otros estudiantes que cumplan con los pedidos. Asimismo, explicó que muchos vuelven de sus vacaciones, por lo que en los próximos días seguro se terminarán de llenar los cupos.

En las sedes de Merlo y Tilisarao abrieron los cursos de lengua de señas para niños, y en Villa Mercedes, italiano para adolescentes. Maraczuk manifestó que estos grupos, además, podrán acceder a otros idiomas, como alemán, francés y portugués. Pueden asistir desde los 8 hasta los 15 años. A partir de los 16 cursan con los adultos. El costo de la cuota es de 450 pesos.



Debido a la pandemia, la cursada del primer cuatrimestre será bajo la modalidad online a través de la plataforma Classroom, que el gobierno provincial puso a disposición de los alumnos y docentes para el ciclo lectivo 2020. "Ojalá que en el segundo podamos volver a las aulas, pero mientras tanto nos manejaremos de esta manera. Hasta que no se abran totalmente las escuelas no volveremos a la presencialidad", comentó.

En el 2020 terminaron la cursada unos 4.700 estudiantes. Sobre esto, la directora precisó que tuvieron baja deserción, salvo algunos adultos mayores a quienes les costó adaptarse a las nuevas tecnologías. "Seguro que volverán cuando retornemos a las aulas. La gente tiene ganas de continuar perfeccionándose y eso es lo que importa", expresó.

El Instituto cuenta con nueve sedes, que están repartidas en distintos puntos de la provincia: San Luis, La Punta, Juana Koslay, Justo Daract, Villa Mercedes, Merlo, Santa Rosa del Conlara, Concarán y Tilisarao.

Exámenes niveladores

Todas aquellas personas que tengan conocimientos previos de un idioma y quieran ingresar a un nivel superior al 1º, deben rendir un examen nivelador que lo tomarán a fines de febrero, al igual que los libres. Para más información pueden llamar al teléfono 0266 - 4577105 o mandar un correo electrónico a idi@ulp.edu.ar. También pueden ingresar a la página del instituto.

Señalaron que los alumnos del instituto que se presenten para dar los exámenes finales de cualquier idioma deben estar al día con las cuotas; en caso contrario, no podrán realizar las pruebas correspondientes.

