"Somos la esencia de Callejeros"

En la búsqueda de revivir un rock nacional que consideran muerto, Nuestra Raza recorre el país con su música. La banda integrada por los ex Callejeros Elio Delgado, Maximiliano Djerfy y Juancho Carbone, lleva como equipaje las canciones de su primer álbum, "Voces", y los éxitos de la banda que "nos dio todo".

Hoy y mañana el trío se estaciona en la capital puntana para tocar en Berlina, el bar ubicado en Illia 78. Serán dos shows acústicos adaptados a los protocolos por la pandemia.

"Hicimos listas diferentes para San Juan, San Luis y Mendoza. Vamos a tocar alrededor de cuatro o cinco temas nuevos y luego haremos canciones de todos los discos de Callejeros. Así que va a ser un poco una ensalada", explicó Elio, uno de los guitarristas de Nuestra Raza, la banda que nació tras las rejas.

En el 2012, los tres integrantes fueron encarcelados por la tragedia de Cromañón. Habitualmente reacio a hablar del tema, Delgado dijo que lo sucedido en el boliche de Once "pasó fuera de la naturaleza, porque tenía que suceder y nos pasó a nosotros como podría haberle tocado a cualquiera". Para el guitarrista, la cuarentena fue como "tomar un café con leche" en comparación con el tiempo que estuvo en prisión.

Durante los años de condena los músicos utilizaron el encierro para conectarse de una forma más profunda con la música y darles vida a varios de los temas que hoy forman el disco. "Nos encontramos nuevamente después de varios años en Ezeiza. Por suerte en la cárcel nos dejaron hacer talleres de música y tener nuestros instrumentos en los pabellones. Eso nos dio el pie para poder componer y hacer letras sobre el momento que estábamos viviendo", recordó el guitarrista. Y remató: "Fue un reencuentro que no me imaginaba, menos que iba a ser en la cárcel. Pero tampoco me imaginé que iba a ir preso".

La relación de Nueva Raza con "Pato" Fontanet, el líder de Callejeros, es inexistente. Elio relató que la última vez que se vieron fue en el 2016 en el Tribunal 24 de Buenos Aires, cuando los encarcelaron por segunda vez.

Sin embargo, de la banda tiene un grato recuerdo. "Somos la esencia de Callejeros y la continuación de ‘Disco Escultura’, el último que hicimos todos juntos, pero sin la voz de ‘Pato’. No renegamos de la banda porque fue lo que nos dio la mayoría de las cosas y en el rock fue como una especie de hito que marcó un antes y un después, no solo por la tragedia, sino por la musicalidad. Creo que fuimos el último grupo de rock nacional más grande", sentenció.

Para Elio ya no quedan grandes bandas como Viejas Locas, Los Redonditos de Ricota y Los Piojos, sino que la actual concepción del rock nacional es la repetición constante de aquellas décadas de gloria.

"Al rock lo veo muerto hace un par de años. Crecieron tanto las bandas tributos que mataron la creatividad para hacer cosas nuevas. Hacen homenaje de La Renga, que todavía sigue vigente, como si estuvieran muertos. Está freezado, pero pienso que en algún momento va a volver a salir", finalizó.

DÍA: Hoy y mañana

HORA: 22

LUGAR: Berlina, Illia 78

ENTRADA: 600 pesos