La venta de inmuebles está frenada hace más de dos años

El ámbito inmobiliario está en crisis en la provincia y en todo el país por diferentes factores. En el Colegio de Martilleros de San Luis indican que la venta de casas está paralizada incluso desde antes de la llegada de la pandemia. Además, la oferta de departamentos para alquilar es baja, pero la demanda en cuanto a comercios está en aumento.

La compra y venta de viviendas se encuentra en un momento muy complicado. "Las ventas de este tipo están frenadas desde hace dos años y medio, por los menos. Medianamente se quiso empezar a mover un poquito ahora, por lo menos hay consultas, pero está frenado, no hay ventas prácticamente", explicó el presidente del Colegio de Martilleros Públicos de San Luis, Fernando Olcese.

La crisis que atraviesa el sector se manifiesta en todo el país. En la Ciudad Buenos Aires, uno de los mercados más dinámicos, la comercialización de propiedades durante el año pasado cayó un 42 por ciento, y así cerró el peor año de su historia. En la provincia homónima el desplome fue aún mayor y llegó al 50 por ciento.

Sobre el alquiler de departamentos en la capital provincial, el profesional explicó que durante el 2020 muchos estudiantes universitarios rescindieron sus contratos debido a que la situación económica durante la cuarentena era insostenible.

"No se les objetó absolutamente nada, inclusive tampoco se les cobraron multas porque uno también se tiene que poner en los zapatos de los padres que tienen que solventar los gastos de los hijos y en la época que estábamos transitando se nos complicaba a todos, entonces no hubo objeción en esas situaciones. Sí se han dejado muchos departamentos, pero se alquilaban en el momento porque la oferta que existe es prácticamente mínima o nula y la demanda es normal", mencionó Olcese.

El presidente del Colegio de Martilleros explicó que la baja oferta se debe a que los propietarios no quieren arriesgarse a alquilar debido a dos factores: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que congela los alquileres y suspende los desalojos hasta el 31 de marzo; y la nueva Ley de Alquileres.

"Los inquilinos podrían posponer el pago del alquiler, no es que no vayan a pagar, sino que trasladan el pago al día de mañana. Hoy hay una escasez grande de inmuebles en oferta debido al avasallamiento que causó todo esto y que los propietarios no quieren estar sujetos a si el inquilino quiere pagarle o no. Además, debe hacerse un contrato por tres años y el gobierno nacional dice cuándo y cómo se aumenta", explicó Olcese.

A su vez, mencionó que debido a la escasa oferta los valores incrementan. "No es culpa del mercado, sino de las imposiciones que nos tocan vivir", manifestó.

El profesional explicó que desde el Colegio de Martilleros se apoyó la iniciativa del congelamiento de alquileres y la prohibición de de-salojos los primeros seis meses de pandemia en Argentina.

Olcese mencionó que a pesar de la existencia de este DNU que permite a los inquilinos pagar con demoras, prácticamente no hay morosidad.

"Gracias a Dios no tenemos demoras en general, ni en los locales comerciales, ni en las viviendas familiares, ni en los departamentos. No se les está exigiendo el pago en tiempo y forma, se pueden extender un poquito más, pero siguen pagando con normalidad", indicó.

Otro buen indicador es que la demanda de locales comerciales está en aumento. "La gente está apostando a volver a invertir, a hacer negocios y emprendimientos", mencionó.