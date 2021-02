Ignacio Morales: "Soy un delantero al que le gusta participar del circuito de juego"

Ignacio Morales tomó una decisión importante para su carrera: decidió bajar una categoría, de la Primera Nacional al Torneo Federal A con la intención de sumar muchos más minutos en cancha y buscando que su fútbol explote en un equipo grande de la divisional como es Juventud Unida Universitario.

El mendocino de 23 años comenzó su carrera a los 9 en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, donde hizo todas las inferiores. Debutó profesionalmente en el Torneo Federal A 2016/2017, en el que pudo intervenir en 4 partidos y luego del ascenso del "Lobo" a la Primera Nacional, tuvo participación en otros 24 encuentros y marcó 3 goles.

"En el último tiempo llegaron muchos delanteros a Gimnasia de Mendoza y cada vez costaba más tener continuidad, eso se sumó al interés de Juventud que se contactó con mi representante ya que me habían visto algunos partidos antes de la pandemia y decidí venir", describió Morales.

"Me encontré con un muy buen grupo de jugadores, me recibieron muy bien y estoy acá para sumar y crecer como futbolista y como persona", contó Ignacio, quien ya se instaló junto a su pareja y su hijo de 5 años en la ciudad.

Ignacio tiene claro cuál es su rol dentro de la cancha, pero su virtud es la generosidad con el equipo: "Soy un delantero al que le gusta involucrarse en el circuito de juego, me gusta asociarme con los volantes y ayudar en la gestación de jugadas. Prefiero jugar con un centrodelantero ya que no me considero un 9 de área".

1388 minutos son los que disputó Ignacio Morales desde su debut en Gimnasia y Esgrima de Mendoza en 2016. Están repartidos en 30 partidos entre campeonatos y Copa Argentina, es decir, un promedio de 46 minutos en cancha y marcó 3 goles.

Otra de las cosas que lo inclinaron a tomar la decisión de sumarse a Juventud fue que pudo hablar con el entrenador antes de cerrar su transferencia. "Nos comunicamos telefónicamente, me dijo cuál era su idea futbolística y me contó que él también viene a crecer al club, con el correr de los entrenamientos todos vamos captando un poco más su idea y lo que pretende para el equipo".

Por último, el delantero aprovechó para dejarle un mensaje a la gente de Juventud: "Al hincha decirle que el club está haciendo un esfuerzo grande y que todos los jugadores, tanto los que estaban como los que llegamos, vamos a luchar para intentar pelear el torneo y conseguir el ascenso a la Primera Nacional. Estamos todos unidos y con muchas ganas de empezar para representar esta camiseta de la mejor manera posible", cerró el delantero.