Aplican las vacunas contra el coronavirus en San Luis y Villa Mercedes

Este viernes, en el Hospital de San Luis y en el Centro de Atención de Pacientes Leves en la UPrO de Villa Mercedes, comenzaron a aplicar las últimas dosis de la vacuna Sputnik V que arribaron a la provincia.

En la lucha contra la pandemia de coronavirus, el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Salud, continuará este operativo mañana con integrantes del equipo de Salud, adultos mayores de más de 70 años, residentes de hogares de ancianos y personal del sistema educativo de más de 50 años. También anticiparon que el mismo procedimiento se llevará a cabo en la Villa de Merlo La próxima semana.

El Gobierno provincial se contacta con estas personas para otorgar los turnos correspondientes.

En una salita esterilizada, el personal médico estaba resguardado con delantales, guantes, barbijos y cofias (en el caso de varias enfermeras y doctoras) y con distanciamiento. Los primeros vacunados estaban sentados en sillas en el salón a prudente distancia. El personal profesional iba hacia ellos a aplicarles la vacuna, con una sonrisa y palabras de aliento para relajarlos.

Como en el caso de Evangelina, quien se acercó al Hospital San Luis acompañada por su hija Rosa. Habían sacado turno y les avisaron que hoy (viernes) era su momento.

“Estoy muy tranquila porque se ve el cariño y el amor con el que nos atienden”, expresó con una sonrisa Evangelina. “A las personas grandes nos alienta y nos quita el miedo, porque a veces nos enferma más el miedo que ponernos la vacuna”.

“Es una maravilla sentir esa ternura hacia las personas grandes: es importante tener un palabra de cariño y atención”, dijo mientras se retiraba, y Rosa resaltó que el personal está abocado a su trabajo, porque vio que fueron “muy organizados, todo fue rápido y fueron amorosos”.

Esperanza

La referente en San Luis del Plan Nacional COVID-19, Graciela Sarmiento, dejó un halo de optimismo tras el arribo de 14.500 vacunas en la provincia. “Resultan pocas si vemos la cantidad poblacional pero de a poco empieza a incrementarse la cantidad de vacunas que vamos a recibir. Y nos va a permitir cubrir mejor a la población”, sostuvo la funcionaria al programa “Mañana es tarde”, de Lafinur FM Radio.

Sarmiento aclaró que en los próximos días tienen programado vacunar en los hogares con residentes mayores de 80 años, que serán visitados por los agentes sanitarios.

Por lo pronto, la Nación enviará 6 mil dosis de la firma AstraZeneca. Ese primer componente servirá para atacar un nuevo grupo, integrado por los docentes mayores de 50 años y el personal de Salud que aún no recibió una aplicación.

“La dosis de AstraZeneca tiene un enfriamiento más cómodo, simple y facilita la conservación. Se conserva a 8 grados”, explicó la funcionaria sobre cómo el operativo será más cómodo a instancias del control de calidad del producto.

El Gobierno provincial debe coordinar con mayor precisión las vacunas Sputnik V por la conservación del frío, eso implica que deban tener la confirmación de las personas asistentes y evitar que no se genere aglutinamiento en los centros de aplicación.

“Esperamos tener a los grupos de riesgo vacunados en los próximos meses. Me gustaría que sea junio o julio pero es difícil saberlo por la cantidad de dosis que lleguen. Es difícil hablar de esto para no generar falsas expectativas”, aclaró Sarmiento que de momento especular con un plazo para que la población quede inoculada. Sostuvo que los jóvenes que no cuentan con una patología de base, serán los últimos en recibir la vacuna.

Agencia / AFA / MM