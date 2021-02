Para siempre: una fotógrafa busca retratar la pasión de los abuelos

Luz Silvera es una fotógrafa de la ciudad que inició un proyecto personal que consiste en retratar a los abuelos de más de 70 años haciendo lo que les apasiona. Ahora extendió su iniciativa y trasladó la convocatoria a las redes sociales. Comenzará por quienes viven en la zona centro y en la Estación.

Para tener una mejor organización seleccionó distintas categorías para que las familias puedan participar: comidas, oficio o

hobbie, mascotas y la última es deporte. Los interesados que cumplan los requisitos deben contactarse con ella a través de sus redes sociales.

La iniciativa surgió porque en varias ocasiones de su vida, como reuniones y agasajos, la joven fotógrafa describió a Cándida Cuello, su abuela materna, quien tiene 82 años. Cada vez que la mencionaba hacía alusión a su forma de consentir a sus cinco nietos cocinándoles sus preferencias. "Cuando era chica vivía con ella, pero ahora que ya no, sigue malcriándonos de la misma manera; nos vemos muy seguido", dijo. Y reflexionó: "Ahí me di cuenta de la alegría de ella cada vez que me prepara un mate de leche o un postre que me guste, no importa la edad que tengamos, ella lo hace con tanta dedicación y amor que pensé que sería lindo poder hacer un book de fotos a los abuelos y las abuelas haciendo eso que tanto les apasiona, lo que los motiva e incentiva", contó.

En Facebook, la artista figura con el nombre Luzziérnaga, mientras que sus cuentas de Instagram son: luzziérnaga.exclusiva, que es la que utiliza para mostrar sus trabajos, y la personal es luzrocío.cero, aunque ambas están vinculadas. Allí deben relatar la historia de la persona a fotografiar haciendo hincapié en los rubros mencionados. Una vez que ella lea todo el material, realizará la sesión en el domicilio del o la protagonista, respetando los protocolos que exige la pandemia: el uso de tapabocas, el distanciamiento social y la sanitización de las manos. Una vez finalizada la producción, la edición y los retoques de cada captura, se las regalará a cada familia en imagen de alta definición para que puedan imprimirlas.

Silvera explicó que propuso que las y los modelos fueran mayores de 70 años porque considera que es cuando se pueden apreciar más las características de los adultos mayores. Pero, a su vez, también el vigor y las ganas que invierten en hacer esas cosas.

El objetivo en un principio era hacerlo con familias conocidas. Tuvo varios interesados en ese grupo, pero ahora decidió expandirse a todo público. "Según como sea la respuesta de la gente vamos a ir por los otros barrios, pero por ahora lo enfoqué en esos dos sectores de la ciudad que a mi parecer es donde más gente grande hay", contó Silvera.

Hace dos semanas aproximadamente que empezó con el proyecto dentro de su círculo más cercano, pero continuará todo lo que resta del mes de febrero y todo marzo con los books. "Si es mucha la demanda será más tiempo, todo se puede ir modificando sobre la marcha, no hay límites de decir ‘voy a hacerle a cinco abuelos o abuelas’. Mientras más sean, mejor es para mí, me genera mucha satisfacción", remarcó.

Además, la joven afirmó que su intención es ir publicando en sus páginas online el producto terminado, pero eso dependerá de que cada persona esté de acuerdo en que sea público. Tiene grandes expectativas para la concreción de su idea. "Creo que es novedoso y que le va a gustar a la gente. Mientras, acá los espero con los brazos abiertos, o mejor dicho, con el choque de codos, para retratar y hacer de un momento cotidiano un recuerdo imborrable e inmortal", finalizó.

LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR

● Edad y domicilio

Es para los abuelos y las abuelas que tengan de 70 años en adelante, y que vivan en el centro o en la zona Estación.

Los rubros

● Categorías

Los rubrosen los que se puede participar son comidas, oficio/ hobbie, mascotas y deportes.

● Vías de contacto

Para la inscripción, deben contactarse con la fotógrafa a través de sus redes sociales: en Facebook, el nombre es Luzziérnaga; en Instagram, luzziérnaga.exclusiva o luzrocío.cero.

● Las fotos

La puesta en escena será en el domicilio de cada protagonista, respetando los protocolos para prevenir el contagio de COVID-19. Después de la producción y la sesión de fotografías, las editará y retocará para regalárselas a las familias. Serán de calidad para que las puedan imprimir si lo desean.