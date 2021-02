Alejandro Aguilera muestra sus canciones

Las canciones a la carta fueron el plato fuerte que utilizó Alejandro Aguilera para presentarse en vivo durante la temporada de verano en los bares y restaurantes de la provincia. Aunque en rigor, gran parte de su carrera como músico se basó en ese método. La selección de temas elegidos por el público, su guitarra y el porte formal que lo caracteriza lograron que sus shows en vivo mantuvieran una audiencia considerable.

Pero cada vez que regresa a su casa, donde también tiene su estudio de grabación y sala de ensayo, Alejandro se encuentra con un puñado de canciones que no salen de esas paredes. Composiciones propias que nadie pide y se esconden detrás de covers e interpretaciones de artistas varios. Por fin, Alejandro decidió tomar las riendas de su propia capacidad artística y mostrarlas por su propia cuenta.

Si el público no pedía sus canciones en los recitales era porque no tenían conocimiento de que existían. Por esa razón, se presentará hoy a las 22 en All Right en una noche diferente para el artista y para quienes lo siguen desde hace tiempo. Aguilera se dedicará a mostrar las composiciones propias que pocos conocen. La cita es a las 22 y las anticipadas tienen un valor de 200 pesos. Las entradas se pueden encargar al número 2664487901.

Otra diferencia del show de esta noche es que Alejandro no estará solo. Además de su guitarra y su voz, lo acompañará una banda estable compuesta por Daniel Milone, Marcelo Herrera y Sergio Daldi, todos músicos de reconocida experiencia en la provincia a los que se sumará una lista de invitados entre los que se cuentan Mariela Herrera, Alejandro Moretti, Romina Alías, Federico Acosta, Dana Azcurra, Pablo Bala y Pablo Borello.

“El repertorio que voy a presentar tendrá distintos estilos musicales que no son habituales en una presentación mía. Algunas variantes del jazz, otras del rock y fusiones que llegaron a mi cabeza en algún momento y se transformaron en composiciones. Siento que es el momento de sacarlos de donde se esconden”, contó Aguilera, quien últimamente se encuentra en el escenario con mucho tango y folclore. Para hoy prepara un show cargado “de rock y electricidad”.

Las ganas de dar a conocer su propio material y dejar de lado por un momento las interpretaciones de otros surgieron en agosto del año pasado, cuando mostró en sociedad la “Marcha al pueblo puntano”, una marcha militar que compuso para el Día de San Luis. La subió a su canal de YouTube y según el artista tuvo muy buenas repercusiones.

Como todo lo que atraviesa su vida, tanto laboral como artística, Alejandro tomó el mostrar su repertorio propio como un desafío que tenía que permanecer en el tiempo. Luego de aquella primera impresión, se animó a desempolvar las canciones que recopiló a medida que pasaron los meses.

“De cada lugar por donde paso me llevo experiencias que se involucran con mi futuro. Tengo mucho material que escucho y vuelvo a escuchar y que tiene que ver con momentos de mi carrera que fui dejando pasar”, expresó el guitarrista.

No obstante, Aguilera no dejará de tocar baladas y canciones de artistas de renombre internacional, como Sting o Madonna. “Son estrellas de la música que no pueden dejar de tener un lugar privilegiado dentro de mi lista de temas. Más allá de enfocarme en mí, nunca dejo de rendirles su merecido homenaje”, agregó.

La próxima meta del artista es recopilar sus canciones en un disco que planea grabar para finales de este año. El primer paso hacia eso es el show de hoy: “Esta presentación es el puntapié que necesito para que las puertas se abran y seguir mi rumbo por los escenarios con mi repertorio propio”, concluyó Alejandro.

PARA AGENDAR

DÍA: Hoy

HORA: 22

LUGAR: All Right, Illia 172

ENTRADA: 200 pesos