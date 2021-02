Advierten por los vehículos mal estacionados cerca del Hospital

Para muchos conductores, las normas de tránsito parecen estar hechas para su incumplimiento, especialmente cuando deben estacionar en diferentes sectores de la ciudad. Y las zonas donde se ubican establecimientos de gran concurrencia suelen ser las más conflictivas. De acuerdo a lo que informaron desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Luis, los alrededores del Policlínico Regional son uno de los lugares de incumplimiento a las normas vigentes. Por eso piden respetar las normativas.

Según explicó el titular de esta área, Facundo García, los inconvenientes se dan sobre el corredor de Héroes de Malvinas, donde muchos conductores dejan los coches sobre el costado derecho, pese a las prohibiciones de las ordenanzas de 2007 y 2009. La falta se da con mayor frecuencia durante las jornadas de cobro, ya que frente al nosocomio se ubica un cajero automático. También incumplen las normativas nacionales que señalan la imposibilidad de estacionar sobre la mano izquierda; este tipo de infracciones ocurren a diario sobre la calle Pasteur.

“La semana pasada hubo un problema en la calle Pasteur. Un coche obstaculizó el paso de una unidad de Transpuntano. Había estacionado sobre la orilla izquierda. Por su mal accionar, el micro tuvo que esperar veinte minutos. Hoy (por el lunes) ocurrió lo mismo. Acudimos al lugar, tuvimos que llamar a la grúa y el propietario del vehículo agredió a los inspectores. Incluso, por lo que nos comentaron, adujo que es médico. Lo que hizo no corresponde, sea quien sea. La gente tiene la mala costumbre de estacionar en la puerta del lugar al que va. Si se trata de un médico, puede usar la playa del Hospital o, incluso, dejar el coche en otra playa o en otras cuadras donde ni siquiera se cobra el estacionamiento”, graficó.

García sostuvo que muchas veces los infractores responsabilizan a los propios inspectores de sus incumplimientos; otros buscan justificar sus acciones por cuestiones de urgencias y manifiestan que dejarán sus vehículos solo por algunos minutos. Lo cierto es que las normas son claras y no se trata de una cuestión de tiempo, sino de prohibición.

“Frente al Hospital la arteria es un corredor de colectivos, pero aun así estacionan. Hacen lo mismo sobre las líneas amarillas. En la calle que se ubica adelante del ingreso al nosocomio, que está hecha para el paso de ambulancias y accesos de urgencia, también hay incumplimientos. Se ha trabajado mucho en la concientización, pero debe quedar claro que lo que está prohibido no tiene grises. En el caso del lunes tuvo que intervenir la Policía y fueron los mismos efectivos quienes le explicaron al infractor su falta”, agregó.

“Les pedimos a los conductores que estacionen en los lugares permitidos. Los inspectores están para hacer cumplir las leyes y ordenanzas, no tienen la intención de molestar a nadie. Si uno no estaciona sobre las líneas amarillas, la margen izquierda de las calles, en las dársenas para discapacitados o en las de carga y descarga, no habrá problemas. Esto se trata de un cambio cultural, San Luis tiende a ser una ciudad grande y debe ir acompañada del ordenamiento vehicular”, concluyó.