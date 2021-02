Rosendo volvió a negar que cometió algún delito

Ariel Rosendo volvió a declarar en la causa por la que ocupa una celda en la Penitenciaría de San Luis desde octubre pasado. Como en las veces anteriores, aseguró que no cometió ninguno de los tres delitos por los cuales fue procesado el año pasado. Dijo que no robó en la antigua casa donde vivía cuando estaba en Smata (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) porque, en teoría, el sindicato nunca lo despidió. También aseguró que los únicos muebles que se llevó eran suyos, que tampoco violó la orden judicial que le impedía acercarse a su ex, Ivana Massimino, porque la mujer ni siquiera estaba en Villa Mercedes cuando fue a la vivienda y, por último, argumentó que no desobedeció el DNU de aislamiento social porque el día que fue al domicilio a retirar aquellos elementos la terminación de su DNI le permitía circular.

Lo primero que aclaró el exsenador, procesado por "Robo doblemente calificado, desobediencia a una orden judicial y violación de las medidas antiepidémicas", es que "existe una relación laboral directa con Smata y con Toyota", que nunca fue despedido ni recibió comunicación de despido ni indemnización.

Por eso, según él, la madrugada del 18 de marzo de 2020, cuando fue hasta Italia 426, la casa propiedad del sindicato y donde vivía cuando pertenecía al gremio, no estaba cometiendo ningún robo. "La idea era hacer la mudanza, no había ningún tipo de delito", dijo.

Señaló que fueron, además, su hija y un fletero, de apellido Lucero, y que en un momento el hombre se fue porque necesitaba ir al baño con urgencia.

Aseguró que entraron a la vivienda a las 7:17 y se fueron a las 7:21, y que se llevaron solo un colchón, dos mesas de luz y una silla.

"Lucero no entró porque se fue y después fue coimeado por Smata para que testifique lo que declaró", remarcó. Lo dijo porque el fletero fue uno de los testigos que contó cuando vio al exsenador forzar la puerta del domicilio, entrar y cargar los muebles en una camioneta.

También afirmó que no quebrantó el DNU de aislamiento social porque, además de la terminación de su documento, por su trabajo contaba con un permiso de circulación.