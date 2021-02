El extraño mundo de Fred: Federico Posada, en el Molino Fénix

Dentro de la cabeza de Federico Posada habita un mundo fantasioso con diferentes personajes, algunos tenebrosos, otros más tranquilos, pero que de una u otra forma salen y se entremezclan con su imaginación para darles vida a sus dibujos, pinturas y esculturas. Esa creatividad fresca y joven se podrá ver en la muestra "La fábrica de Fred", que forma parte del ciclo "Un camino por el arte" que todos los meses cuenta con un artista diferente en el complejo Molino Fénix. La muestra está disponible desde ayer y hasta el 9 de marzo, de lunes a viernes, de 10 a 18, en la antesala del complejo. La entrada es libre y gratuita.

Federico se considera un superviviente. Siempre se planteó objetivos y los cumplió, en la medida de sus capacidades. En esta nueva muestra presentará dibujos y pinturas abstractas que acumuló durante los últimos años, muchos de ellos realizados en cuarentena. "Me gusta dibujar con diferentes temáticas, retratos, paisajes, personajes de ficción, cuidado del medioambiente y cosas que se me pasan por la cabeza, y las vuelco en el papel", contó el joven de 28 años, quien nació en Río Cuarto pero vive en Villa Mercedes desde hace cinco.

Su fascinación por el dibujo, preferentemente con lápiz, empezó a los tres años, cuando garabateaba las hojas que su mamá le regalaba para entretenerse. "No sé de quién heredé el amor por el dibujo, quizás mi padre o mi abuela, pero no es algo que yo recuerde como una inspiración", expresó Posada.

A medida que creció, el arte lo acompañó en cada paso. Muchas veces dentro de su cabeza rondaban pensamientos oscuros con monstruos de todo tipo y sentimientos que buscaban expresarse. "En el dibujo supe cómo sacar todo lo que me hacía mal o mis emociones más profundas. Con el tiempo pude involucrarme con diferentes ramas como la escultura y la pintura al óleo", contó el artista, quien en la inauguración de la muestra realizó en vivo una escultura de la anatomía humana.

Federico explicó que en su interior conviven muchas cosas y que "me siento maravillado por un centenar de expresiones que me gusta interpretar. Lo que me aterra, lo que me conmueve y lo que disfruto lo plasmo en el arte".

En Villa Mercedes encontró el placer de vivir de lo que le gusta. Cuando llegó comenzó a experimentar con las artesanías en arcilla y logró perfeccionar la técnica con el paso de los meses. Ahora vende llaveros y todo tipo de manualidades de personajes de ficción con los que consiguió una buena clientela.

También, el joven se encontró con clientes que le pidieron cuadros, esculturas y dibujos que lo desafiaron a realizar cosas que jamás pensó hacer, como una de las esculturas de "El Principito", que se pudo ver en la Feria del Libro de Villa Mercedes.

DÍA: Hasta el 9 de marzo

HORA: De 10 a 18

LUGAR: Complejo Molino Fénix

ENTRADA: Gratis