Becerra: "Fue el partido más importante de mi carrera"

En el primer partido de la era pos Germán Montoya, el daractense Emanuel Sacha Becerra demostró que este es su momento y que el arco de Estudiantes es una responsabilidad por la que espera hace mucho tiempo.

El jueves por la tarde en Cutral Có, Neuquén, el arquero de 31 años fue elegido por la organización como la figura del partido ante Huracán de Parque Patricios por los 32avos de final de Copa Argentina y arranca un año con el guante derecho.

“Al principio nos costó caer en lo que habíamos conseguido, creo que recién en el viaje de vuelta pudimos relajar el cuerpo y festejar este logro que es muy importante para el grupo. Creo que jugar esta competencia tan federal y poder hacerlo con tantos jugadores de la provincia deja una excelente imagen del club y de San Luis en general, así que la alegría es doble”, comentó Sacha.

Tras su paso por inferiores en los clubes de Buenos Aires, Emanuel recaló en Jorge Newbery en 2013, donde estuvo hasta el 2015, año en el que llegó a Estudiantes y desde entonces esperaba una chance similar, aunque siempre estuvo tapado por grandes arqueros.

"Desde que llegué al club siempre traté de sumar. El puesto del arquero es distinto a uno de campo, por lo general nos toca trabajar y esperar nuestra chance, por suerte llegó y que me haya tocado hacer un buen papel es un punto muy importante para mí. Fue el partido más importante de mi carrera".

Lo que conseguimos es algo muy lindo para el fútbol de la provincia, nos tiene que servir para crecer como grupo.

Aplomado, sobrio, sin tener un carácter temperamental ni grandes estridencias, Sacha es un obrero y un pilar en el plantel y así se ganó el respeto de todos sus compañeros y de todo el club.

"Tengo mucho sentido de pertenencia por este club que me ha dado la oportunidad de mostrarme, siempre voy a estar agradecido con Estudiantes", agregó Becerra.

Hubo dos jugadas sobresalientes el jueves en el partido de Becerra: a los 27 de la primera parte le tapó un cabezazo impresionante a Menoya y cuando promediaba el segundo tiempo un mano a mano con Chávez que el arquero le extirpó la pelota de los pies.

"Si tengo que elegir una me quedo con la de Chávez, más allá de que las dos fueron importantes, en la segunda se me complicó ya que mi primera reacción es tapar el tiro cruzado y cuando me enganchó tuve que salir de una posición incómoda para tapar la pelota", describió el arquero.

Por último, el arquero había realizado una promesa ante el Diario Olé: "Si ganamos nos vamos a platinar como Israel Damonte cuando jugaba", había dicho Sacha.

"La próxima semana vamos a cumplir la palabra y vamos a sumar a todos los que más podamos", cerró.