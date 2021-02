San Lorenzo se enfrentará a un rival chileno en la Segunda Fase de la Libertadores

San Lorenzo de Almagro se enfrentará al equipo denominado como Chile 3, que por ahora es Universidad Española, en la Segunda Fase de la Copa Libertadores de América, entre el 10 y 17 de marzo.

El equipo que dirige Diego Dabove se clasificó a la competición que conquistó en 2014 luego de que Defensa y Justicia se consagrara campeón de la Sudamericana y se ampliaran entonces los cupos nacionales.

El partido de ida se jugará en Chile y la vuelta en el Nuevo Gasómetro. Los mejores de la Tercera Fase pasarán a la zona de grupos, mientras que cuatro eliminados -que sumen más puntos en sus cruces- irán a la Copa Sudamericana.





Los clasificados del fútbol argentino son Boca, River, Racing, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Vélez y San Lorenzo. Además están Palmeiras (Brasil), América de Cali (Colombia), Independiente Santa Fe (Colombia), Always Ready (Bolivia), The Strongest (Bolivia), Barcelona (Ecuador), Liga de Quito (Ecuador), Cerro Porteño (Paraguay), Olimpia (Paraguay), Sporting Cristal (Perú), Universitario (Perú), Deportivo La Guaira (Venezuela) y Deportivo Táchira (Venezuela).

En el caso de los equipos brasileños, aún restan cuatro fechas para terminar el campeonato local: Internacional y Flamengo están a un paso de meterse en los grupos, al igual que América de Cali y Universidad La Calera en Colombia y Chile, respectivamente.





-Primera Fase (24/2 al 3/3)

Uruguay 4 vs Universidad Católica (Ecu) E1

Universidad César Vallejos (Per) vs Caracas (Ven) E2

Royal Pari (Bol) vs Guaraní (Par) E3



-Segunda Fase (10/3 al 17/3)

E1 vs Libertad (Par) C1

Brasil 7 vs Ayacucho (Per) C2

Uruguay 3 vs Bolívar (Bol) C3

Chile 3 vs San Lorenzo de Almagro C4

Brasil 8 vs Deportivo Lara (Ven) C5

E2 vs Junior (Col) C6

Chile 4 vs Independiente del Valle (Ecu) C7

E3 vs Atlético Nacional (Col) C8



-Tercera Fase (7/4 al 14/4)



El calendario de la Libertadores

• Fase 1 (24/2 al 3/3) - Fase 2 (10/3 al 17/3) - Fase 3 (7/4 al 14/4)



• Sorteo fase de grupos: 16 de abril



• Fase de grupos: del 21 de abril al 26 de mayo



• Octavos de final (14/7 al 21/7) - Cuartos de final (11/8 al 18/8) - Semifinales (22/9 al 29/9) - Final Única (20/11).

Télam / AFA