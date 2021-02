Un conglomerado de pesimismo y destrucción

La pandemia ha generado en todos los ámbitos fenómenos muy particulares que cuesta bastante trabajo analizar. Sin embargo, como sucede siempre con episodios tan profundos y universales, es muy difícil calibrar si algunas realidades le son atribuibles o simplemente han sido desnudadas y exacerbadas por el coronavirus y su brutal dispersión en el mundo entero. Lo cierto es que, frente a semejante crisis, más allá de cualquier desconfianza y escepticismo son esperables conductas algo más contemplativas y piadosas.

Hay un numeroso grupo de hombres y mujeres en los medios, algunos periodistas, otros no, que se dedican sistemáticamente a objetar y despedazar cualquier iniciativa oficial que represente alguna posibilidad de mejora en algún campo específico. Sea el de la sanidad, el de la educación, el de la economía, el de la convivencia en sociedad, el que fuere. Los que son periodistas blanden a los cuatro vientos que esta es justamente su función. Menudo disparate. El pesimismo, la exacerbación de lo negativo y la destrucción de cualquier construcción colectiva nunca fueron funciones del periodismo. Quienes no son periodistas y realizan el mismo ejercicio presentan excusas similares y juran que lo hacen en procura de altísimos objetivos que cuesta mucho visualizar. Incluso el círculo cierra con la incorporación de ciertos personajes contestatarios a espacios de comunicación. No ya como invitados, sino como destacados columnistas. Si tiene muchos seguidores, tanto mejor. Y, si no, da igual. Puede ser un cantante, una abogada o cualquier otra persona que profese “ideas antitodo” y las divulgue de un modo convocante. Estos grupos operan todo el día en los ámbitos nacional, provincial y municipal. Justo es reconocer la tarea de los más madrugadores, que dan letra a su audiencia para que sufra y desparrame pesimismo el día entero. No hay problema de fuentes: puede ser un médico de cualquier lugar del mundo, puede ser un funcionario de cualquier parte, sirve una publicación en las redes, un rumor o una foto trucha. No hay ningún prurito en vulnerar cualquier atisbo de coherencia informativa. Lo único claro es el enemigo. “La vacuna rusa no sirve para nada y es peligrosa”, juran un día. Tras unas horas, critican que son pocas las dosis que el Gobierno ha conseguido. “Nadie se va a vacunar” es la consigna de otro día; al rato, “deberían vacunar a todo el mundo”. “La vacuna produce daños irreversibles en un gran porcentaje de los que la recibieron”, luego no reconocen que nada de eso ha sucedido. “La carne que se presenta a precios más baratos está llena de grasa”, y las fotos truchas abundan. Luego aparecen múltiples muestras de la falsedad de esta afirmación. De repente los desvela la educación y los niños en la escuela; en instantes olvidan su desvelo y cambian brutalmente su prioridad. Realizan entrevistas vergonzosas con las que pretenden inducir todas las respuestas. Todo debe estar mal. Los decepcionan algunas respuestas que los dejan pagando, cuando sus interlocutores observan otra realidad, o por lo menos la misma con algo más de coherencia y tolerancia.

Algunos cantantes estudiosos de los fenómenos de comunicación suelen decir que cualquier canción que inunde las emisoras de radio termina siendo tarareada por muchos integrantes de la audiencia. Exactamente esta es la intención. Repetir pesimismo, desgracias, falsedades, absurdos, agorerías cargadas de pesadumbre, pronósticos desastrosos es la consigna. Si son parcialmente ciertos, mejor; caso contrario nadie se hará cargo. Sirve como simple ejemplo la prédica de muchos de estos sujetos durante 2019, que sepultaron al peronismo y sentenciaron que jamás retornaría al poder. Incluso le pusieron nombre y apellido a su desacertado pronóstico. Hoy es vicepresidenta de la Nación. Nada ha cambiado. Son los mismos. La novedad es que ahora, con descaro, se agrupan y se potencian. La realidad requiere mucha más seriedad al momento de informar. Llega la hora de la reconstrucción y serán imprescindibles hombres y mujeres con otro temple y otra nobleza.