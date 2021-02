"Me tiene amenazada de muerte", uno de los últimos mensajes de la joven asesinada

El día antes de ser asesinada, la joven Úrsula Bahillo, de 18 años, le contó a una de sus amigas que hacía siete meses que Matías Ezequiel Martínez, de 25, le pegaba. Le dijo que siempre se calló porque él la tenía amenazada.

"Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga", escribió Úrsula en una conversación con su amiga Milagros a través de WhatsApp. Tras recibir ese mensaje el pasado 7 de febrero, la amiga le preguntó si Martínez le pegaba y la víctima le respondió: "Sí amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié".

Este martes y en declaraciones al canal de noticias TN, Milagros contó que el domingo último, y luego de esos chats, ella iba con su novio por la ciudad y vio a Úrsula que estaba en su moto y al ahora imputado por el femicidio la seguía en su auto.

"El domingo a la noche me cruzo a Úrsula en un semáforo y le pregunto a mi novio cómo podía ser posible eso si él tenía la perimetral. Entonces la saludé y me saludó de manera rara, pero puso primera en la moto y se fue", relató la joven. Luego de ese encuentro, Milagros le escribió a Úrsula y le preguntó si estaba bien y la joven le respondió que necesitaba testigos.

A las 23 del domingo por la noche, la joven amiga de la víctima junto a su novio fue a la Comisaría de la Mujer a hacer la denuncia ya que Martínez había violado la perimetral. "Yo no pude declarar porque soy menor, pero mi novio declara y le dan un papel y nada más", contó. Ya el día anterior Úrsula había hecho también una denuncia porque Martínez la perseguía cuando ella había ido a un bar.

El cuerpo de Úrsula fue encontrado con golpes y puñaladas este lunes, cerca de las 20:30, entre los pastizales de un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros a las afuera de Rojas.

Martínez, su exnovio, es un policía de la Bonaerense que tiene carpeta psiquiátrica desde septiembre de 2020.

El femicidio se descubrió tras el llamado al 911 de un tío del propio imputado, en el que refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que "se había mandado una cagada".

Lo que los investigadores tratan de establecer ahora es si Martínez citó allí a Úrsula o bien pactaron un encuentro para solucionar cuestiones relativas a su vieja relación y a las denuncias que la víctima había radicado contra él por violencia de género.

Al llegar al lugar, la Policía se encontró con la chica asesinada y el agresor malherido dentro de su auto, un Peugeot 307. Dentro del auto, los investigadores hallaron una cuchilla de carnicero con mango blanco y manchas hemáticas, que se cree fue el arma homicida y quedó secuestrada para peritajes.

El sospechoso intentó escapar a pie por los pastizales y el campo, pero de inmediato fue reducido y apresado.

Los voceros indicaron que Martínez fue notificado el lunes por la mañana sobre la violación de la perimetral y de la denuncia de la misma Bahillo y su madre en la Comisaría de la Mujer.

Al conocerse el crimen, amigos de la víctima y cientos de vecinos salieron a las calles a pedir justicia, lo que terminó con una serie de incidentes, destrozos, balas de goma y heridos frente a la comisaría de Rojas.

Este martes se llevó a cabo una nueva marcha en Rojas y otras ciudades cercanas. Esta vez, cientos de mujeres reclamaron justicia y condena por el crimen.

Télam/NA/LE