Fernández defendió las políticas de asistencia económica

El presidente Alberto Fernández defendió este lunes la batería de medidas económicas implementadas por su gobierno en 2020, con paliativos contra los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Destacó que el 99,5% de las empresas asistidas a través de diversos programas de asistencia crediticia fueron pymes, las responsables de 7 de cada 10 empleos en la Argentina y las que menor espalda financiera tienen. Fernández se expresó así en la Asamblea Legislativa con la que dejó inaugurado el 139º período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

Alberto Rodríguez Saá participó en forma virtual de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. El gobernador siguió el discurso del presidente acompañado de la jefa de Gabinete de Ministros, Natalia Zabala Chacur, y del ministro de Justicia, Gobierno y Culto, Fabián Filomena.

El presidente también resaltó el impacto del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Ingreso Familiar de Emergencias (IFE), el congelamiento de tarifas y precios de alimentos y artículos de primera necesidad. "Reforzamos la tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por embarazo", dijo.

Ningún gobierno puede no cometer errores, pero todo gobierno sensible debe corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio (Alberto Fernández)

El funcionario aseguró este mediodía que no llegó a la Casa Rosada para dejarse "aturdir por las críticas malintencionadas" de sectores de la oposición. "Ningún gobierno puede no cometer errores, pero todo gobierno sensible debe corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio", destacó Fernández.

Ante la Asamblea Legislativa, sostuvo: "No llegué a la presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas, como tampoco para dejarme aturdir a las críticas malintencionadas". Según dijo el Presidente ante la Asamblea Legislativa, "la pirotecnia verbal solo confunde".

En diciembre de 2019 el país había quedado de rodillas y sumido en el pozo de la desigualdad y la pobreza por las políticas económicas implementadas (Alberto Fernández)

También aseguró que el gobierno de Mauricio Macri dejó a la Argentina "de rodillas y sumida en el pozo de la desigualdad y la pobreza" por las políticas económicas aplicadas.

Fernández pidió una "reflexión colectiva con las fuerzas políticas y la sociedad argentina toda" e instó a recordar que en diciembre de 2019 el país "había quedado de rodillas y sumido en el pozo de la desigualdad y la pobreza por las políticas económicas implementadas" por la gestión de Macri.

Señaló que el país afrontó una crisis global, en la que el mundo entero debió aprender sobre la marcha, cuando hubo "escasos mecanismos de colaboración entre los países".

"Argentina tenía un escenario de extrema debilidad, con una economía escuálida y endeudada como antes jamás había estado", dijo el Presidente y agregó: "Vivimos una inédita calamidad planetaria. Invito a todos para sentirnos colectivamente reconocidos como sociedad. Hicimos todo lo que estaba al alcance para mitigar la enfermedad y la muerte".

Fernández se expresó así en la Asamblea Legislativa con la que dejó inaugurado el 139º período de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. En el recinto estaban la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, además de 90 legisladores de todas las fuerzas políticas.

El objetivo es la utilización del cultivo con fines de industrialización de cannabis para uso medicinal e industrial (Alberto Fernández)

Por otra parte, anunció esta tarde que el Gobierno impulsará una ley de utilización de cannabis "con fines de industrialización". Según resaltó ante la Asamblea Legislativa, Fernández dijo que "la industria mundial de cannabis triplicará su volumen" en los próximos 5 años. El jefe de Estado detalló que “el objetivo es la utilización del cultivo con fines de industrialización de cannabis para uso medicinal e industrial".

Fernández enviará un proyecto de ley al Congreso para "declarar la emergencia de servicio públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos".

El jefe de Estado anunció hoy ante la Asamblea Legislativa el pronto inicio del descongelamiento de las tarifas de servicios públicos y el impulso de un proyecto de ley para "desdolarizar definitivamente" los precios de la luz, el gas y otros servicios en el país.

"La conformación de los nuevos cuadros tarifarios va a demandar meses. Hasta tanto podamos formular una nueva revisión tarifaria integral, creo importante marcar un sendero en el precio de las tarifas de luz, gas y otros servicios para el próximo año y que estén vinculadas al ingreso de la gente", dijo Fernández.

Afirmó que él había ordenado extender el congelamiento de tarifas por el impacto de la pandemia de COVID-19 en los bolsillos de millones de familias en el país, pero ha llegado el momento de comenzar a regularizar la situación.

A tal fin, enviará un proyecto de ley al Congreso para "declarar la emergencia de servicio públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos".

"Queremos que los costos fijos que representan esas tarifas en millones de familias argentinas repercutan cada vez menos en el poder adquisitivo de cada una de ellas".

Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina. En este plan hay prioridades muy claras: las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato (Alberto Fernández)

También hizo alusión al escándalo del vacunatorio VIP y remarcó que tomó "las decisiones correspondientes" cuando observó los errores, en tanto que aseguró que no se dejará "aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables".

"Hemos iniciado el mayor operativo de vacunación de la historia argentina. En este plan hay prioridades muy claras: las reglas se deben cumplir. Si se cometen errores, la voluntad de este presidente es reconocerlos y corregirlos de inmediato", sostuvo Fernández durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.

En ese sentido, indicó que "cuando se dijo que estas reglas habían sido transgredidas", se encargó de "recabar la información pertinente" y aunque "en lo personal" le causó "mucho dolor", tomó "las decisiones correspondientes.

"Ningún gobierno de la tierra se puede arrogar el privilegio de no cometer errores, pero todo gobierno sensible sí tiene la obligación de corregir esos errores para desterrar cualquier indicio de privilegio o falta de solidaridad", subrayó el mandatario nacional. En tanto, señaló que no llegó a la presidencia "para ser sordo a las críticas bienintencionadas", como "tampoco para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados que buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia entre el pueblo argentino, profundizando las heridas de la sociedad".

"La pirotecnia verbal solo nos aturde. Algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo. Nos acusaron de infectadura, blasfemaron contra la vacuna y hasta nos acusaron penalmente por envenenar a la población", remarcó el jefe de Estado. Sobre las críticas de la oposición, manifestó que "todas sus políticas condujeron a estrepitosos fracasos".

"Guardo esperanzas de que algún día hagan un mea culpa, entierren el odio que cargan y ayuden a levantar los cimientos del país que han derrumbado". Y concluyó: "A quienes sistemáticamente bombardean esta gestión sin la menor objetividad, les reconozco la perseverancia pero les recuerdo que por ese camino no van a lograr su propósito".

NA / AFA