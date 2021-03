Con esperanza y vocación, brigadistas puntanos vuelven a El Bolsón

Pasado el mediodía de este miércoles, 18 profesionales de San Luis Solidario, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y de Defensa Civil de la Municipalidad de San Luis partieron desde Terrazas del Portezuelo rumbo a El Bolsón.

Antes de salir, esta delegación tuvo un encuentro con la jefa de Gabinete Natalia Zabala Chacur; el ministro de Seguridad Luciano Anastasi, y el jefe de San Luis Solidario, Damián Gómez.

“Es un orgullo lo que hacen. Esto nos posiciona muy bien en el país, de forma humilde y solidaria. Se van muy lejos de la provincia y de sus familias”, expresó Zabala Chacur de la partida puntana que viajó al sur del país a combatir el fuego. “Les deseamos el mejor de los éxitos”.

El martes hubo un pedido desde Nación solicitando la colaboración de bomberos en la zona de El Bolsón para combatir el gran incendio que se desarrolla en ese lugar.

“Lo que hace San Luis es destacable a nivel nacional y que sean convocados nos posiciona en un lugar donde el orgullo invade el corazón de cada uno de los puntanos. Cada uno de estos rescatistas que hoy parten se lleva un poquito de nuestra fuerza y energía, porque lo que hacen es admirable”, indicó la jefa de Gabinete y resaltó que “la provincia tiene gente de mucho coraje, valor y solidaridad. Esto es San Luis, esto somos nosotros. Muchas gracias a todos los bomberos y brigadistas”.

El tránsito vehicular por la ruta nacional 40 está cortado y solo se permite el paso de vehículos de las fuerzas de seguridad, de Bomberos Voluntarios y brigadistas que asistan a combatir el avance del fuego.

Es un incendio que se generó dentro del bosque y se dan las condiciones extremas para que se expanda y la capacidad de los bomberos de la zona está superada. A esos incendios interfase se suma el incendio forestal en la zona de Mallín Cumé que comenzó el domingo por la tarde y destruyó alrededor de 2.000 hectáreas.

Los profesionales sanluiseños se trasladaron en dos minibuses, una camioneta y una autobomba compuesta por el equipo de Defensa Civil de la Provincia con la colaboración de la Municipalidad de San Luis, del Ministerio de Desarrollo Social y de los cuarteles de bomberos de toda la provincia.

“En esta oportunidad nos pidieron una autobomba por la logística del lugar y San Luis siempre está con una mano tendida para quien lo necesita”, expresó Anastasi y agregó: “Nos han convocado porque están en una situación muy compleja. Estamos orgullosos de este equipo que viaja y con la esperanza de que los chicos puedan hacer su trabajo y vuelvan a casa”.

Por su parte, Gómez explicó que: “El Plan Nacional de Manejo del Fuego hizo el llamado solicitando colaboración y ayuda en Lago Puelo, El Maitén y El Hoyo donde la magnitud es muy grande. Nos pusimos a disposición y vamos a brindar apoyo en esta situación. Se realizará un ataque directo y se trabajará en zonas pobladas. Sabemos que las condiciones climáticas no van a colaborar”.

“Esta mañana recibí el llamado y todo fue muy rápido. Me despedí de mi mamá y mis hermanos, pero no hice tiempo para saludar a mi papá”, contó Esperanza Gil del cuartel de Bomberos de El Trapiche, que fue nuevamente convocada para ayudar. “Saben que voy a estar bien y que estoy cumpliendo con lo que me gusta. Estoy orgullosa de esta nueva oportunidad. Uno hace lo que le gusta y lo disfruta con el alma”.

El 10 de febrero partió una delegación de 22 profesionales (para una labor que terminó el 17 de febrero) compuesta por personal de San Luis Solidario, de la Secretaría de Medio Ambiente y Parques, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y de Defensa Civil de la Municipalidad de San Luis, que combatieron el fuego en el mismo espacio sureño.

El 10 del mes siguiente, el equipo sanluiseño volvió a ser requerido para actuar bajo las órdenes del Comando Único del Plan de Manejo del Fuego y combatir el incendio en la zona de “El Hoyo”, que tiene en vilo a gran parte del sur del país.

