“Como club, estamos condenados socialmente”

El presidente del club Sociedad Italiana de Villa Mercedes, Darío Ceballos Regis, sostuvo este miércoles que la institución está “condenada socialmente” a partir de la repercusión que tuvo en las redes la denuncia por abuso de una niña de 6 años por parte de un reconocido profesor de básquet, y aseguró que no apañan al acusado, pero que sus hechos privados no tienen nada que ver con la entidad.

“Estamos consternados, es un baldazo de agua fría. El entrenador tendrá que dar su explicación; si verdaderamente es culpable de los hechos de los que se lo acusa, deberá hacerse responsable de sus actos”, expresó en una entrevista con Megacable.

“Nos han acusado de que estamos escondiendo al supuesto abusador. El club no haría semejante acto bajo ninguna circunstancia, la institución está a disposición de cualquier requerimiento judicial”, añadió.

También relató que la secretaria del club lo llamó por teléfono cuando el papá de la menor se presentó en la institución: “Requirió mi presencia por un hecho muy grave. Cuando llegué se habían ido todos y el profesor se retiró. Cerramos las puertas y pusimos un cartel de que se suspendían todas las actividades, por la gravedad de la situación”, dijo.

El periodista le consultó por qué el profesor huyó y dejó allí su vehículo, a lo que el presidente del club contestó: “La motocicleta está ahí, no sé si es de su propiedad, suele andar en esa motocicleta en la que concurre al club, pero no me consta si es el titular”.

Al ser consultado sobre si contactó al profesor para pedirle alguna explicación, Zaballos Regis acentuó que a él no le corresponde llamarlo y sostuvo que “es la Justicia la que tendrá que notificarle y oficializarle”.

“Yo también soy papá, entiendo el dolor y la ira, pero la institución no tiene nada que ver con los hechos privados de la persona. Ojalá se esclarezca lo antes posible para que la institución pueda trabajar con normalidad”, agregó.

