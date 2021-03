El Apertura 2021 puso primera en Mercedes

Luego de una espera larga y casi interminable de dieciséis meses, el fútbol once femenino de la Liga de Fútbol Mercedes regresó revitalizado a la acción en la primera fecha del Torneo Apertura 2021, que es clasificatorio para el próximo Campeonato Provincial.

Bajo un estricto protocolo sanitario, se registró un total de cinco enfrentamientos en las canchas de césped sintético del predio de la Liga de Villa Mercedes, ubicado en calle 17 y Ángel Pes, en el barrio Jardín del Sur.

Los primeros equipos en marcar el regreso oficial de la competencia fueron Las Águilas y Colegiales, que a pesar de haber entregado varias llegadas para abrir el marcador se despidieron repartiendo un punto por lado, luego del empate en cero al término del tiempo reglamentario.

Después le siguió el triunfo de Alianza Futbolística A, que con goles de Mariela Reynoso y Celeste Lacerna se impuso por 2-0 sobre Alianza Futbolística B.

El tercer encuentro de esta primera fecha fue otro clásico interno, entre San José A y San José B. El duelo finalizó con la victoria de San José A por 2 a 1, gracias a los tantos de Estefanía Navarro y Giuliana Gauna. En San José B convirtió Fanny Mercau.

Repartieron puntos. Las Águilas y Colegiales empataron en cero. Fotos: Liga de Fútbol Mercedes.

El cronograma del Apertura 2021 continuó con la victoria de Villa del Parque ante Defensores del Este, por 3 a 2. En Villa del Parque marcaron Estefanía Barroso y Jéssica Machuca, exdelantera de Aviador Origone que debutó en su nuevo equipo con dos goles. En tanto, en el "Defe" convirtieron Lara Campo y Débora Mora.

Por último, al quinto enfrentamiento de la fecha inicial lo protagonizaron ATE II y Belgrano de Justo Daract, con triunfo para el "Verde" villamercedino por 1-0. La autora de la única conquista en el partido fue Valeria Pérez.

El Torneo Apertura de fútbol once femenino reúne a once equipos —Sportivo Pringles se sumó a último momento y quedó libre— de la Primera División A y de la Primera B, y no cuenta con descensos.

Recién para la segunda parte del año volverían a disputarse ambos campeonatos por separado, retornando los descensos y ascensos.

La última competencia oficial que el Departamento de Fútbol Femenino organizó fue el Torneo Clausura 2019, que se lo adjudicó el multicampeón Aviador Origone, uno de los grandes ausentes en este regreso a la actividad.

El próximo fin de semana se llevará a cabo la segunda fecha y los partidos serán los siguientes: San José A-ATE II, Belgrano de Justo Daract-Defensores del Este, Villa del Parque-Las Águilas, Colegiales-Alianza A y Alianza B-Sportivo Pringles.

San José B descansará y regresará para la tercera jornada.

Redacción - NTV