Los municipales de La Toma recibirán un aumento del 40%

La Municipalidad de La Toma otorgará un aumento del 40 por ciento a sus trabajadores y continuará con los trabajos, con fondos propios, de iluminación, construcción de cordones cuneta y bacheo de calles, entre otras tareas. Estos fueron algunos de los anuncios del intendente Ernesto "Pipi" Ali, en el discurso que dio en el Concejo Deliberante, en la apertura del período de sesiones ordinarias.

El Municipio se suma, como el de otras localidades, a la iniciativa de subir los salarios en una cifra similar a los trabajadores de la administración pública, que anunció el gobernador Alberto Rodríguez Saá hace unos días.

“El incremento será de la misma magnitud, del 40 por ciento, tanto para personal de planta permanente como personal contratado. De este aumento quedan excluidos este intendente y los funcionarios de la Municipalidad”, señaló.

En su mensaje destacó que continuarán con las obras de iluminación, la construcción de cordones cuneta y bacheo de calles. “El año pasado comenzamos con un plan de instalación de iluminación led que vamos a seguir, no tuvimos que cambiar los focos, sino que colocamos los postes con la luminaria, ya que no existían. Ahora los vamos a realizar en los barrios que están ubicados en el sector de 'El Bajo', que no tienen columnas de luz”, manifestó el jefe comunal.

Seguirán con las obras de refacción del balneario “Monitor Fernández”, en el camping municipal y en el embalse Río del Rosario. “Vamos a continuar invirtiendo en la zona porque queremos brindar un buen servicio para los turistas que nos vengan a visitar”, destacó.

El tema clave del agua

Un apartado especial requirió el tema del agua potable. “Hemos normalizado el servicio, con una gran inversión, tiempo y trabajo de todo el personal municipal. Inclusive el año pasado, pese a que se registró una importante sequía que casi nos lleva a decretar la emergencia hídrica, se brindó el servicio con calidad y excelencia. Hoy tenemos una planta potabilizadora en funcionamiento. Las bombas estaban quemadas y los tableros destruidos; reconstruimos todo para dejarla en óptimas condiciones”, resaltó Ali.

También la Intendencia generó una huerta municipal en la que cosecharon 120 kilos de tomate perita, 190 de zapallo anco, 410 de zapallo plomo y 220 de zapallo inglés. “La proyección es notable, desde la idea de destinar más personal, ya que aumentará sustancialmente el trabajo a realizar, hasta la posibilidad de venta directa al público, para lo que se crearán uno o varios puntos de venta a valores sustancialmente menores a los del mercado local”, dijo.

“Hemos saneado los sistemas contables en la honestidad, cambiamos la forma de cobrar los tributos, que se van a hacer de acuerdo a la capacidad contributiva del comerciante. Antes pagaban todos los mismo, tanto los del centro comercial como los de la periferia”, señaló.

Otros trabajos que figuran en el presupuesto y que efectuará el gobierno provincial, al ser obras de una gran inversión, serán la ampliación de cloacas, agua potable, extensión de gas natural y asfaltado.

“Es conocido por todos que años de desidia dejaron al Municipio sin ningún tipo de maquinarias ni herramientas. Hemos adquirido, con mucho esfuerzo y transparencia, aparatos para el desmalezamiento y limpieza de la ciudad, también maquinarias para la mantención del sistema de cloacas, para fumigación en la batalla contra el dengue y recientemente una que sirva para la realización del bacheo”, resaltó en otra parte de su discurso.

Según el jefe comunal, este 2021 debe ser el año de la reconstrucción después de vivir la pandemia de COVID-19. “Era impensado para nosotros estar en el lugar en el que tuvimos que estar en 2020. No lo imaginábamos, no lo esperábamos y nos cambió el ángulo de la gestión. Tenemos la esperanza de que va a cambiar, hay que seguir cuidándose para que el rebrote no cause estragos como en otras partes del mundo”, reflexionó.

“Hemos trabajado mucho en conjunto con el Gobierno de la Provincia y agradezco la presencia de autoridades del Gobierno, funcionarios con los que tengo una relación a diario, porque seguimos trabajando y proyectando la reconstrucción en conjunto”, manifestó.

Hasta ahora La Toma registró 462 casos de coronavirus, de los cuales 436 están recuperados. La cifra de muertes fue 13 y tuvieron 2.071 casos de aislamiento. Hasta la fecha se realizaron 4.613 hisopados en su población.

“No fue ninguna sorpresa”

El presidente de la bancada de la UCR, José Luis Contrera, dijo que el discurso no fue ninguna sorpresa. “Para nosotros fue un año de gestión en el que hubo muy poco para rendir cuentas, solamente se limitó a agradecer a distintos organismos provinciales que vinieron a colaborar con la gestión municipal, gesto que me pareció bien”, detalló.

Según el edil, fue un discurso muy pobre en el que Ali no anunció obras de importancia. “Informó que ejecutará trabajos de bacheo y cordón cuneta, entre otros, que son tareas que debe hacer una gestión municipal”, aclaró.