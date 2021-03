Una madre pide justicia porque asegura que su hija de 4 años fue abusada

Con indignación y miedo a la vez, una mujer del barrio La Ribera pide justicia por su hija de 4 años. Ella asegura que fue abusada por un adolescente de 14 años, amigo de la familia. La madre de la pequeña realizó la denuncia en la Comisaría del Menor y el Juzgado N° 1 de Familia de Villa Mercedes.

En declaraciones a El Diario, la madre (la cual preserva su identidad al tratarse de una menor de edad) contó que todo ocurrió el viernes 8 de marzo cuando fueron a cenar a la casa de unos vecinos que viven en la misma cuadra y que conocen hace 8 años.

“Nos conocemos desde que estamos en el barrio. Ellos tienen dos hijos una nena y un varón. En el transcurso de la cena las tres nenas se fueron a jugar a la habitación, donde estaba el chico. En un momento una de mis hijas sale con la otra nena a jugar a la vereda, quedando mi pequeña en la pieza, momento en que este chico de 14 años hace cosas que no se pueden contar”, indicó.

La mujer en su relato comentó que sus nenas son gemelas y que siempre jugaban con la hija menor de sus vecinos. “En un momento la pequeña de 4 años sale de la habitación y me pide que quiere lavarse la cara y las manos porque me decía que estaba sucia”.

Según dijo la madre de la nena, una vez que la llevó al baño de la casa de la vecina, notó que su hija se lavaba muy fuerte la cara y las manos, y que estaba muy nerviosa. Ante esta situación le pidió a su esposo retirarse del lugar.

“Una vez que llegamos a nuestro hogar, le pregunté a mi hija qué había pasado y ella me respondió que el chico ‘era muy malo’, y fue ahí que me contó lo que sucedió”.

La mujer señaló que el adolescente la habría tocado en sus partes íntimas a la menor de edad y obligado a que esta hiciera lo mismo con él.

La madre de la pequeña indicó que habló con la mamá del chico y que en una primera instancia reaccionó llorando y que le dijo “que no sabía porque había pasado eso” y se justificó porque pensaban que a su hijo “le hacía falta una novia”.

En otro de los encuentros que mantuvo con su vecina en la vereda del barrio, la madre de la nena abusada señaló que la señora le confirmó que había sido verdad y que su hijo estaba arrepentido y “que no sabía porque lo había hecho”.

Durante el fin de semana, la mujer contó que se cruzó con el adolescente de 14 años y que este actuó como si nunca hubiera pasado nada. “Sentí tanta rabia que le pregunté por qué lo hizo y al no responderme le di un chirlo. Ahí sus padres lo llevaron adentro de la casa y la madre me gritó que su hijo no había hecho nada y que si estaba tan mal mi hija, que le pagaba el psicólogo”.

Fue en ese momento que radicó la denuncia en la Comisaría del Menor y que el lunes 8 de marzo pasó al Juzgado N° 1 de la Familia. “Ratifique la denuncia el miércoles y me notificaron que la denuncia había pasado a Fiscalía. Ahora estamos a la espera de ver lo que va a pasar, si va haber una Cámara Gesell o si la va a ver un psicólogo, porque mi hija tiene miedo”.

La madre de la menor contó que su vecina la denunció por agresión por haberle pegado al chico y que tuvo que presentarse en la Comisaría N° 29 de La Ribera a prestar declaración.

“Ahora solo espero que la Justicia actúe para que le coloquen una perimetral o algo, porque no podemos vivir con miedo por lo que le pueda pasar a mi hija. Sé que es muy difícil que sea juzgado porque es menor de edad, pero mi hija es la víctima”.