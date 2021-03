Handball masculino: dos categorías de la ULP jugarán el "Vendimia 2021"

Con la ilusión como bandera, las categorías masculinas sub 14 y sub 16 de handball del Campus "Arturo Rodríguez Jurado" de la Universidad de La Punta se preparan para afrontar la Copa "Haken Gold" del Torneo Vendimia 2021 que se jugará en Mendoza del 1 al 4 de abril.



Se trata de uno de los torneos más prestigiosos a nivel sudamericano, con más de 20 años de trayectoria, que este año por la pandemia de coronavirus quedó reducido a equipos de toda la Argentina, entre los que ya confirmaron Racing Club de Avellaneda y Sociedad Alemana de Villa Ballester, uno de los clubes más prestigiosos del país.



El profesor Lucas Moreno, entrenador de ambos equipos, explicó cómo se encuentran como grupo de cara a este certamen: “Venimos de dos meses de preparación con una fuerte pretemporada, hicimos varios partidos amistosos, porque este torneo para nosotros es el primero y el gran objetivo del año a nivel nacional; después se puede jugar la Liga Provincial, pero a nivel jerarquía es lo más importante que vamos a enfrentar, al menos en esta primera mitad de 2021".



"Esta competencia nos va a servir para darle un cierre a ese trabajo que venimos haciendo desde el mes de enero y vamos en busca de resultados positivos. Es un grupo de chicos que vienen trabajando juntos hace dos o tres años, y sentimos que estamos preparados para medirnos con los mejores”, se autoarengó Moreno.



El handball de la ULP volvió al trabajo el 11 de enero tras el aislamiento, y desde entonces trabajan de lunes a viernes, tanto en la parte física como en la táctica y técnica.



En el aspecto de preparación, Moreno cree que pueden hacer alguna diferencia: "Siento que llevamos una ventaja en la parte física, estamos disputando amistosos, algo que en otras provincias no pudieron hacer por más tiempo y lo notamos en los partidos amistosos, que llegamos con mucha energía y aire al final de cada encuentro", dijo.



En el Campus hay un grupo interdisciplinario trabajando para los jugadores: "Los chicos son evaluados por kinesiólogos, nutricionista, además del trabajo que hace Gustavo Toranzo, que es quien está orientado al handball en la preparación física. Me dan la tranquilidad de trabajar con el equipo completo y llegar con resto en cada partido", explicó Moreno.



La delegación viajará el 1 de abril a Mendoza, llegará y esa misma tarde comenzará a competir contra rivales que aún no están definidos.



Hace algunas semanas, las que salieron a competir fueron las categorías menores y cadetes femeninas del Campus, que disputaron el cuadrangular "Preparación 2021" en Villa Dolores y consiguieron en ambos casos un segundo puesto, siempre por detrás del enorme club Comercio.



"La sensación es maravillosa, es el primer torneo grande que vamos a jugar en representación del Campus, y para algunos chicos es la primera vez que salen de la provincia a competir, se les ve la alegría y las ganas de vivir la experiencia y probarse contra grandes equipos", cerró Moreno.

La delegación:

Thiago Paulo Henry

Felipe Andino García

Felipe Telleria Ruiz

Benjamín Octavio Moyano

Luciano Sosa Magallanes

Lautaro Nahuel Ríos

Joaquín Torino

Santino Camargo

Tobías Olivera Ibáñez

Nicolás Pablo Córdoba

Lautaro Moreno Díaz

Ignacio Quiroga

Astor Aluhe Ortiz

Camilo Sosa

Paulo Della Rata

Juan Ignacio Pujol

Matías Ezequiel Arguello

Benjamín Vaorino Abaca

Nicolás Marret

Lautaro Escobar

Leonardo Andrés Reinoso

Nicolás Emilio Rausch

Joaquín Luis Lucas Gudiño

Facundo Lautaro Cuello

Bautista Daniel Miotto

Matheo Javier Pestchanker

Emiliano Carrizo Farabelli

Joaquín Daniel Machuca Arce

PF: Gustavo Toranzo Sosa

DT: Lucas Sebastián Moreno