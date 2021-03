Inauguraron el nuevo centro cultural "La Papelería"

Con mucha emotividad y un sabor agridulce, el espacio cultural "La Papelería" abrió sus puertas, subió el telón y tuvo sus primeros espectadores en una función inaugural de teatro independiente. La fundación "Tía Tota" por fin logró su sueño de tener su sala propia y dejaron bien en claro que es un nuevo hogar para todos los teatreros y artistas que pasen por la provincia.

La ceremonia de apertura comenzó el jueves, pasadas las 20, con una emocionada Laila, una de las integrantes de la fundación. La mujer tomó la posta en el micrófono para dar la bienvenida al grupo reducido de invitados, como el protocolo por coronavirus lo indica, y a quienes la veían por la transmisión en vivo que realizaron en las redes sociales del espacio.

Además, leyeron una carta de la Confederación Nacional de Salas en repudio a los mensajes violentos, homofóbicos y xenófobos que aparecieron en la fachada del centro cultural Casa Azul. "Entre tantas alegrías también pasamos por conflictos", rezó el escrito y afirmó: "Entendemos que todas las violencias, y en este caso particular a los hacedores de cultura, no son una cuestión de orden individual sino un problema social".

Luego fue el turno de Alejandro Ochoa de tomar el escenario y hacer un recorrido por la larga historia de "La Papelería", que obtuvo su nombre por el primer salón que alquilaron donde funcionaba una papelera. Con tintes alegres y otros melancólicos, el actor recordó a aquellos integrantes que ya no están, pero que dejaron su huella en el espacio cultural.

A las 21 la sala quedó a oscuras y, por fin, los integrantes de "La tía Tota" o los "tíatoteros", como les dicen con cariño, abrieron el telón.

Un hombre de unos sesenta años, con un traje en tonos pastel y una peluca gastada apareció detrás de un segundo telón pintado a mano con los característicos firuletes porteños. Cardenal, interpretado por Marcelo Di Gennaro, entraba y salía de un escenario ficticio hacia el camarín de un pequeño teatrito llamado "Globo Rojo".

Durante unos 20 minutos, el personaje naufraga en el mar de emociones que atraviesa un actor y las dificultades de mantener un teatro independiente. Olvidarse una línea, vender pocas entradas o no poder pagar la luz son algunos de los temas que lo interpelan y, sin embargo, reconoce que no puede vivir sin aquel teatro de barrio, social y popular.

"Para un actor, lo peor, más que la muerte, es no tener público. Porque si estrenamos todos los días no morimos jamás", afirmó Cardenal, con lágrimas entre los ojos. Luego promocionó las funciones del día siguiente, porque el "Globo Rojo" no para nunca.

Marcelo coronó la primera noche de teatro con un beso al suelo del escenario, que pronto será pisado por artistas de todo el país.