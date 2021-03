El 70% de los aspirantes de la UNViMe optó por las carreras de salud

Las carreras de salud son las más elegidas en la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe). El 70% de los 2.700 alumnos que están finalizando los Cursos de Apoyo al Ingresante (CAI) escogieron un trayecto de este campo de estudios. De todos modos, las inscripciones continúan abiertas hasta el 17 de marzo, con la opción de rendir los módulos de manera libre. La cursada para el primer cuatrimestre será virtual y las clases prácticas, presenciales.

El secretario académico de la institución, Gastón Garialde, explicó que el CAI está en la recta final y que están muy contentos porque la matrícula crece anualmente. “Si bien teníamos muchas expectativas, nos sorprendió, porque pensábamos que por la pandemia algunos estudiantes no iban a viajar o elegirnos. Pero tenemos un porcentaje alto de gente que vendrá de San Luis capital, así que los números son más que satisfactorios para nuestras 23 propuestas”, indicó.

De las cuatro escuelas que componen la institución, la que más convocatoria tuvo fue la de Ciencias de la Salud, con su oferta educativa de Licenciatura en Enfermería, Obstetricia, Kinesiología y Fisiatría, Actividad Física y Medicina. “Igual incrementó el registro en todas, en la de Ciencias Sociales y Educación de Justo Daract también”, sostuvo.

Además, mencionó que la primera etapa del ingreso fue de agosto a diciembre y la actual comenzó en febrero. “Les damos a las personas la opción de que puedan hacerlo en más o menos tiempo. Es decir que ahora es más compacto. De todos modos, no quedan fuera de la institución si no aprueban, sino que pueden rendirlos durante el año, de lo contrario no podrán hacer algunas materias”, dijo.

Asimismo, opinó que la modalidad remota es algo que llegó para quedarse. “Para un alumno de Buena Esperanza, de Unión, de Santa Rosa del Conlara o de otras zonas, le ahorra costos y mucho tiempo. Más allá de que nuestras carreras sean presenciales, posiblemente tengamos que seguir pensando en que el ingreso sea virtual, porque es muy inclusivo”, aseguró.

Quienes deseen inscribirse para acceder a la modalidad libre de los módulos, que dependen de la alternativa que elijan, deben ingresar a la página oficial de la casa de estudios www.unvime.edu.ar y completar una serie de pasos.

“Del 15 al 19 rendirán aquellos que queden regulares y del 22 al 2 de abril lo hará el resto, y tendrán dos oportunidades, dado que sumamos una mesa más para dar otra posibilidad. Las materias son diversas y dependen de la elección. Hay comprensión de textos y estrategias de aprendizaje, un taller de vida universitaria para mostrarles el contexto, entre otras”, acotó.

En cuanto a la modalidad de cursada del primer cuatrimestre, adelantó que, si bien deben concretar y terminar de definir algunas cuestiones administrativas, las clases teóricas serán virtuales y las prácticas, de manera presencial, separando a los estudiantes por grupos reducidos y respetando los protocolos vigentes para coronavirus.

“La pandemia sigue presente y tenemos los mismos niveles de contagios que el año pasado o un poco más, así que estamos trabajando para esta propuesta, que es mixta. En febrero ya empezamos algunas actividades en Salud y en la Escuela de Gestión de Empresas y Economía, porque trabajan con equipos”, añadió Garialde.