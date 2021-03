Alicia Reynoso: "No me imagino la vida sin la bicicleta, es parte de mí"

Alicia Reynoso es una apasionada del ciclismo. Empezó a correr hace ocho años, un poco antes de la primera edición del Tour Femenino de San Luis. Si bien es cierto que primero usó la bici como un medio de transporte para ir a trabajar, después la incorporó como deporte en la previa del Tour. "No me imagino la vida sin la bicicleta, es parte de mí", asegura esta puntana de 45 años, una empleada bancaria que hace magia para dividir el tiempo entre el trabajo, la familia y el deporte.

En la secundaria hizo básquet, pero cuando se encontraron con la bici no se separaron nunca más. Vive y respira ciclismo. Entrena todas las siestas. No hay calor, frío, lluvia o viento que impida que salga a pedalear. "El secreto de mantenerse en forma para poder competir es entrenar duro, llevar una vida ordenada, una buena alimentación y descanso", asevera.

Tuvo varios entrenadores que la marcaron; a la hora de elegir prefiere no nombrar ninguno, porque asegura que de todos aprendió y siempre saca lo mejor de cada uno para incorporarlo al día a día. Es una laburante del ciclismo. Estuvo en muchas competencias y todavía sigue corriendo. Cada fin de semana cuando hay actividad, Alicia es una abonada y siempre está entre los puestos de privilegio.

Feliz. Disfruta cada momento. Es una apasionada del deporte del pedal. Foto: Carlos Braile.

"En el presente, al ciclismo lo uso como un cable a tierra. Sirve para bajar un cambio después de jornadas agitadas. Me subo a la bici y me desconecto de todo", afirma.

Su cuota pendiente es poder ser campeona argentina. Es algo que se puede dar. Es cuestión de insistir. Tiene constancia y es muy disciplinada a la hora de entrenar. Disfruta salir a rodar. No ve la hora de que llegue la siesta para salir a pedalear por las rutas puntanas. Y esa práctica diaria es la que hace que siga vigente y logrando podios. A la hora de elegir su mejor carrera, se queda con el Argentino 2013 que se disputó en San Luis. "Me sentí muy cómoda, correr con el aliento de tu gente y en tu casa es muy reconfortante. Es un plus extra, cuando no tenés más resto sacás fuerza de donde no tenés".

Es una ciclista muy querida en el ambiente que se ganó el respeto de sus pares.

Es de perfil bajo. Familiera. No le gustan mucho los micrófonos y las fotos. Su hábitat natural es arriba de la bici: ahí se siente cómoda y es donde se ve su mejor versión.

La pone feliz ver a tantas ciclistas jóvenes. Destaca que es algo muy bueno porque de esta manera la cadena no se corta, y San Luis siempre tendrá representantes en los distintos Argentinos. "Está buenísimo, porque con corazón, sacrificio y disciplina, se pueden conseguir cosas, y yo veo un grupo muy entusiasta", dijo.

Se define como una persona simple, voluntariosa y alegre, que trata de ser feliz cada día. Cuando apoya la cabeza en la almohada se ve en la línea de largada. En sus sueños siempre está alguna carrera. El ciclismo es su vida. Si bien comenzó a competir de grande, la bicicleta siempre fue su fiel compañera.

En su casa o en alguna reunión con amigas, siempre el tema de conversación es el ciclismo. Es un deporte que se metió en su sangre y se tatuó en su piel.

Alicia Reynoso vive ciclismo, respira ciclismo, y sueña con seguir disfrutando este deporte por muchos años más.

Redacción - NTV