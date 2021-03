San José A manda en soledad: le ganó a ATE II

San José A venció a ATE II por 1-0 y se convirtió en el único líder del Torneo Apertura de fútbol femenino en Villa Mercedes, en una fecha inusual que presentó la suspensión de cuatro de los cinco partidos programados.

De hecho, este duelo válido por la segunda jornada fue el único que se disputó en el predio de la Liga de Fútbol Mercedes, ubicado en el barrio Jardín del Sur.

Estefania Navarro fue la responsable de entregarle el triunfo a San José A, quien llegó a los seis puntos tras haber derrotado en el debut a San José B (2-1).

Parte de la decisión que luego fue definitiva se gestó en el partido siguiente, cuando a los 20 minutos del encuentro entre Colegiales y Alianza A se detuvo por requerimiento policial.

Esto se debió a la aglomeración del público afuera del predio, que quería seguir de cerca la programación del fútbol infantil y el fútbol once femenino.

Los tres compromisos siguientes (Alianza B vs. Sp. Pringles, Villa del Parque vs. Las Águilas y Belgrano de Justo Daract vs. Defensores del Este) también fueron pospuestos por el Departamento Femenino de la Liga de Fútbol Mercedes, que en las próximas horas anunciará la reprogramación de la fecha.

El Torneo Apertura se juega con equipos de la Primera División A y la Primera B y es clasificatorio para el próximo Campeonato Provincial femenino.

POSICIONES

N° Equipo PTS. PJ.

1° San José A 6 2

2° Alianza A 3 1

3° Villa del Parque 3 1

4° ATE II 3 2

5° Las Águilas 1 1

6° Colegiales 1 1

7° San José B 0 1

8° Defensores del Este 0 1

9° Belgrano (JD) 0 1

10° Alianza B 0 1

11° Sp. Pringles - -