Llenar el tanque con nafta Infinia ronda los 5.500 pesos

“No hay bolsillo que aguante”, dijo visiblemente enojado Ángel Figueroa, quien esperaba que le cargaran el tanque de combustible y en ese mismo momento se enteró de los nuevos incrementos dispuestos por las petroleras, que promediaron el 7 por ciento. La Infinia ya superó los 101 pesos y llenar el tanque con ese producto cuesta alrededor de 6 mil pesos, mientras que la súper ronda los 87; el Diesel 500, cuesta 80,90; y el Infinia Diesel, 98,90.

Figueroa comentó que usa el auto solamente para lo indispensable, ya que vive en Potrero de los Funes. Además, resaltó que también tiene gas para amortizar los costos. “Hoy llenar el tanque es imposible, por lo general echo lo justo y necesario. Esto modificará toda la economía”, manifestó.

A la hora de llegar al surtidor, Figueroa señaló que desde hace un tiempo opto por la súper, debido a que la nafta más refinada es mucho más costosa. “Venir a la ciudad me significa un gasto muy grande. Aparte cobro la jubilación mínima y el sueldo no me alcanza. Para salir a comprar prefiero usar la bicicleta o caminar. De esa manera evito tener que sacar el coche”, manifestó.

El presidente de la Cámara de Combustibles y Afines de San Luis, José Gianello, precisó que no le sorprende el aumento, debido a que “YPF ya había anunciado la semana pasada una suba del 18 por ciento”, pero detalló que todavía resta conocer en cuántas etapas lo hará. Asimismo, acentuó que, desde julio del año pasado hasta hoy, el acumulado de las subas de los combustibles ronda el 45 por ciento.

“Es un incremento muy alto, sobre todo por lo que significó el 2020, que fue un año perdido en lo económico”, acentuó Gianello.

Remarcó que “se trata del octavo aumento en lo que va del 2021. Algunos no figuran porque los precios se han reacomodado de manera casi imperceptible y pasaron por alto”, dijo.

Completar el tanque con premium cuesta alrededor de 5.500 pesos, mientras que con la súper roza los 5.000. “Estos ajustes son para recomponer las arcas de YPF, que tiene los números en rojo, en momentos en que el valor de las petroleras a nivel mundial cayó mucho. La nuestra, lejos de recomponerse con el último acuerdo que se hizo con los bonos, perdió un 60 por ciento de las acciones a nivel mundial”, manifestó.

Según el presidente de la Cámara de Combustibles, algunas estaciones de servicio todavía no pueden actualizar los precios en los surtidores, ya que eso lo realiza una empresa de Buenos Aires. “Están desbordados y no podemos pasar la totalidad del ajuste al litro de nafta, sobre todo en la premium, que pasó los cien pesos. Estamos en pérdida hasta que no vengan los encargados de Buenos Aires”, remarcó.

“Hace mucho no lleno el tanque debido a que no hay dinero que alcance. También me cambié a la súper, que es más económica, porque los números no me dan”, se lamentó Hugo Lucero, quien tenía dos mil pesos en la mano para pagar en la estación de combustibles.