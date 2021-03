La búsqueda de la guitarra

La primera vez que tuvo una guitarra entre sus manos, Valentín Ávila tenía tres años. Su mamá y su papá se la regalaron porque el pequeño no paraba de sentir la música en su cuerpo. El artista consideró que "la música me acompañó desde tiempos irrecordables y seguirá siendo mi compañera por muchos años más".

Aunque durante los últimos días se dedicó a buscar una guitarra electroacústica por las redes sociales, Valentín se siente preparado para salir al escenario como solista, apenas la encuentre. Hoy a las 22 en All Right se presentará por primera vez con este formato que hace rato quería concretar pero los tiempos no eran los indicados.

Valentín creció en una casa donde el arte y la música no eran moneda corriente. Y eso es lo que más le parece curioso. "Mis padres no son músicos y no tienen nada que ver con el arte. Mi interés llegó solo y creció con el pasar de los años", expresó el cantante que, quizás, en alguna parte de su árbol genealógico, tenga un linaje artístico escondido entre las ramas.

Con el tiempo Valentín dejó de ser el niño revoltoso que dormía junto a su guitarra, que por momentos, parecía gigante entre tanta pequeñez. Creció, llegó la secundaria, y la adolescencia le pisaba los talones. También la rebeldía y las ganas de seguir el camino musical a como dé lugar.

"Cuando llegué a la secundaria me empecé a juntar con otros amigos que también les gustaba la música y empecé a formar mis primeras bandas. En el último año de escuela, con todo lo que implica ser egresado y la vorágine de terminar, conformé mis primeras bandas de rock que me llevaron a tomarle un gusto más sabroso a los escenarios", agregó.

Ahora, con veinte años y un trabajo que le ocupa las mañanas por completo y reuniones por la tarde, Ávila se siente responsable pero aún tiene una cuota de adolescente que no suelta por nada en el mundo.

Entre sus proyectos personales sigue en primer lugar la música. De forma colectiva, forma parte de dos grupos locales, "Corré que te pi$ho" y "Me olvidé el cargador", dos bandas con las que pudo compartir escenario con otros colegas del ambiente provincial y que los llevó a festivales como el "Rock en la Casa" de Villa Mercedes.

Pero ahora su cabeza está puesta en la soledad de sus canciones, aunque expresó que "detrás de muchos temas y de las presentaciones hay un equipo de colaboradores y amigos que me hacen el aguante".

Por el momento, sus canciones solo se pueden escuchar en las presentaciones en vivo, pero Valentín planea grabarlas para conquistar las plataformas virtuales y, en un tiempo más, sacarlas en un disco físico.

"No quiero que se queden conmigo guardadas en mi habitación, sino que la gente las disfrute y explore los matices que existen en cada una de ellas", agregó el artista que, quizás, antes de que llegue la hora indicada, encuentre la guitarra electroacústica que buscaba en las historias de Instagram.

DÍA: Hoy

HORA: 22 hs

LUGAR: All Right

ENTRADA: Gratis