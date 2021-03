La ULP suma la Licenciatura en Música a su oferta académica

La Universidad de La Punta (ULP) amplía su oferta académica e incluye la Licenciatura en Música Autóctona, Clásica y Popular de América. Se trata de una carrera que dicta la Universidad de Tres de Febrero (Untref) en convenio con la ULP, y es una propuesta única en Latinoamérica. Las inscripciones ya están abiertas y cerrarán el viernes 26 de marzo.

La licenciatura tiene una duración de cuatro años y, si bien es arancelada, los puntanos tienen la oportunidad de cursarla de manera gratuita y virtual.

"No teníamos carreras en el campo de la música de este estilo. Cuando se presentó la propuesta de los coordinadores de la Untref y del creador de la carrera, Alejandro Iglesias Rossi, llegamos a la conclusión que es un campo totalmente distinto y no explotado", indicó la directora del Instituto de Ciencia y Tecnología de la ULP, Fátima Cantisani.

La particularidad de esta carrera es que los egresados tienen una formación como músico integral, dado que no solo estudian historia de la música latinoamericana y composición, sino también aprenden a construir instrumentos autóctonos y harán investigación musical, entre otras líneas de estudio.

"La licenciatura es única en Latinoamérica y en el mundo porque rescata y pone en la academia conocimientos de nuestra América en estos tres vectores. Se estudia lo que es la música autóctona, que tiene que ver con el legado de los instrumentos, de la música y las danzas de nuestros pueblos originarios, de los intelectuales precolombinos y también el legado de la música clásica, que tiene que ver con la música académica que han desarrollado los compositores académicos tan relevantes de nuestro continente. A su vez, los alumnos estudian el vector de la música popular, el campo donde se fusionan todas las corrientes", explicó la docente puntana y tutora de la carrera en la Untref, María Emilia Sosa Cacace.

La licenciatura no se enfoca en una visión eurocéntrica tradicional, sino que destaca y mantiene en vigencia la cultura musical latinoamericana.

"Esta carrera se creó en 2015 en la Untref a nivel presencial, y este año se abrió a distancia e hicimos este convenio con la ULP para que pueda darse en San Luis. La idea que tenemos y que hemos hablado con la ULP es que nosotros conformemos un equipo de docentes que podamos ir por lo menos una o dos veces al año para brindar seminarios intensivos presenciales", contó la docente.

Las inscripciones a las carreras de la ULP Virtual están abiertas hasta el lunes, pero para esta licenciatura extendieron el período de manera excepcional hasta el 26 de marzo. La casa puntana de estudios brinda alrededor de 70 carreras, y actualmente cursan unos 35.000 puntanos. Para anotarse en la nueva propuesta deben comunicarse al email virtual@ulp.edu.ar.

"No hay un límite de cupos y solo solicitamos el documento y el analítico secundario. Entendemos que estamos en un contexto particular y desde el año pasado incluimos la acción de iniciar como alumno condicional. Se trata de aquel estudiante que no tiene la documentación al que se le permite iniciar el curso introductorio, que va a ser desde abril hasta julio", explicó la directora.