Los vecinos de la periferia de Villa Mercedes ya pueden viajar hasta el centro

"Es un alivio", así lo describieron los vecinos y las vecinas de los barrios Kilómetro 2 y 4, del 70 Viviendas y del complejo Ciudad Jardín. Este lunes comenzó a funcionar el servicio social de transporte urbano que les permitirá viajar hasta la ciudad para poder hacer trámites o asistir a los colegios que están fuera de la zona, sin tener que salir hasta la ruta para conseguir un vehículo o sortear camiones en la ruta para hacerlo.

Marta Martínez, residente del Ciudad Jardín que se acercó a la puesta en marcha del nuevo beneficio, contó que lo esperaban "hace muchos años". "Creo que es algo excelente, sobre todo ahora que arrancaron las clases. Hay muchos chicos que van a diferentes escuelas que no están cerca como a la 'Ricardo Rojas' o a la Provincia de Mendoza, que quedan bastante alejadas, o los adolescentes que asisten a los colegios técnicos. Además brinda seguridad, porque los saca de la calle, del peligro. Por la colectora vienen muchos micros o camiones y es riesgoso para quienes andan caminando, en bicicleta o en moto", destacó.

Sandra, del Kilómetro 2, dijo: "Yo tengo tres nenes chiquitos y se hace difícil ir hasta el centro o cuando tengo que comprarles calzado y cosas así. Tengo una moto, pero no siempre puedo ir con ellos. Me alegré mucho con la noticia".

La prestación quedó a cargo de cinco transportistas escolares que no pudieron trabajar durante la pandemia. Las trafics pueden llevar unas nueve personas por viaje, de acuerdo a los protocolos. Cada pasajero o pasajera puede sentarse con una butaca de por medio y llevar tapabocas, y el conductor debe estar aislado del resto de las personas que viajan.

Carlos Araya, uno de los choferes, contó que él y sus cuatro colegas se harán cargo de pasar por los cuatro complejos, un día cada uno. "Nos sentimos agradecidos de ser parte de esto porque hay mucha gente que no podía viajar a hacer sus cosas al centro o a otros sectores cercanos", comentó.

El cronograma de recorridos está dividido de acuerdo a los barrios. Para quienes vivan en el 70 Viviendas y en Ciudad Jardín, la disposición es la siguiente: 6, 9:30, 13:30, 17 y 21. En cambio, para el ramal Kilómetro 4 y 2 comienza a las 6:52 y sigue a las 10:22, 14:22, 17:52 y 21:51. "El itinerario es bastante amplio y se tuvieron en cuenta las agendas escolares y laborales", señaló Germán Sepúlveda, jefe del Ente Regulador de Transporte, Regular, No Regular e Inclusivo.

Hay paradas para que los vecinos y las vecinas puedan acercarse, y son los únicos espacios habilitados para esperar a los utilitarios. A su vez, hay dos puntos centrales. Uno funciona en la terminal, dado que por ahí pasa el resto de los ramales del interurbano; eso permitirá que los usuarios y las usuarias puedan hacer trasbordo. Mientras que el segundo está en el Policlínico "Juan Domingo Perón". Esta fue una de las premisas que más festejaron los residentes.

María, del Kilómetro 4, contó que al no tener un auto o una motocicleta, debe manejarse en remis y el costo diario que le implica ir hasta el hospital supera los 300 pesos. "Hace siete años que vivo acá y es la primera vez que pasa. Para mí es una gran noticia porque eso significa que ya no vamos a tener que gastar tanto para movernos. Hay mucha gente mayor como yo que no tiene movilidad y tiene que buscarse un coche. Encima, no todas las agencias quieren entrar al barrio porque hay calles de tierra y cuando llueve mucho, quedan hechas un desastre", dijo.

El boleto cuesta $18 pero cuando comiencen a funcionar los pases gratis para estudiantes y jubilados, quienes vivan en estos cuatro complejos también podrán acceder al beneficio. Por el momento, quienes utilicen el servicio podrán adquirir los pases en las mismas paradas fijas hasta que queden habilitados los comercios que los venderán.

Fernando Revello, subsecretario de Transporte, dijo que esta nueva modalidad les permitirá "estudiar la futura licitación del transporte urbano que estará destinado para saldar las necesidades de estos barrios", aseguró.