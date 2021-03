Cortaderas: nuevo convenio para el boleto estudiantil

La Municipalidad de Cortaderas firmó un nuevo convenio con la empresa de transporte Panaholma, para aportar el 50% del boleto estudiantil para todos aquellos alumnos de la primaria y la secundaria con domicilio en esa población. Mientras que en la localidad vecina de Carpintería habilitaron un nuevo espacio de juegos para niños en la plaza Manuel Zalazar.

El descuento en el ticket del colectivo es un beneficio económico que les permitirá a los padres de los alumnos paliar el duro panorama económico que afecta al país. "También es un incentivo para que los chicos puedan continuar con los estudios", precisó el intendente, Mario Canali.

Este fue el segundo acuerdo que la Comuna firmó con la compañía de transporte. El primero fue en 2019 y en 2020 no se realizó, debido a la suspensión de las clases presenciales en los establecimientos educativos por la pandemia de COVID-19, que afectó a todo el mundo. "El boleto fue utilizado por unos 70 alumnos, por eso creemos que este año tendremos una cifra similar", señaló.

Los estudiantes deberán presentarse en el Municipio para completar una planilla con sus datos personales y de la escuela a la que asisten. Después concurrirán a las oficinas de la empresa de transporte en la Villa de Merlo para retirar los boletos que dispondrán durante el mes.

"Si no usan todos los tickets en ese tiempo, los que les quedaron los podrán emplear en el período siguiente, ya que no tienen fecha de vencimiento. Podrán viajar con el descuento dentro del horario escolar y durante los feriados y fines de semana no regirá el pasaje con rebaja", describió el jefe comunal.

El boleto lo utilizarán los estudiantes de Cortaderas que asisten a los establecimientos escolares de Villa Larca, Los Molles, Carpintería y Villa de Merlo. "El pasaje a Merlo, al ser un mayor trayecto, tiene un valor de 80 pesos (el alumno pagaría 40) y el viaje a Villa Larca, al ser un menor recorrido, es de 40 (abonaría $20)", detalló Canali.