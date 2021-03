Cynthia Lucero le da forma a su proyecto musical "Crespa"

Siempre sus rulos bien armados y definidos fueron el motivo de las miradas de mucho. Cuando era pequeña, Cynthia Lucero llegaba a la peluquería con su madre y quien la atendía le decía sin tapujos "sos muy crespa", una palabra que la marcó desde entonces hasta la actualidad. Ya grande y orgullosa totalmente de su prominente cabellera, Cynthia eligió ponerle "Crespa" a su actual proyecto musical que tiene como protagonista el sonido del piano.

Sin dejar de lado a Aeronave, la banda de la que es vocalista y sigue firme con presentaciones y nuevas composiciones, Cynthia le dio lugar a una idea que estaba en su cabeza desde hace tiempo y necesitaba darle forma.

"Cuando tenía entre 10 y 11 años me regalaron un teclado para que comience a experimentar con él. Tomé algunas clases sueltas en Villa Mercedes pero no me sentía cómoda en el lugar donde estudié", contó Lucero.

181 visitas tenía hasta este sábado, primer audiovisual que subió Cynthia Lucero a Youtube con el nombre de Crespa.

Luego, en un ensayo de Aeronave, decidió desempolvar el teclado que tenía guardado en el ropero de su casa y encontró en aquel sonido algunas melodías que le llamaron la atención. "Fue un primer acercamiento que me gustó y sentí que era lo próximo que quería hacer. Luego, en dos canciones de la banda le puse mi estilo con las teclas, y ese fue mi primer empujón", contó la artista.

En el 2017 empezó a componer las canciones que hoy forman parte de "Crespa". Ahora, con clases de piano bien estructuradas y radicada en la Villa de Merlo, su actual lugar de residencia, empezó a darle forma al proyecto que la llevó a incursionar en la exploración de nuevos sonidos.

"Podemos decir que 'Crespa' significa la parte más íntima de mi carrera, donde me doy el gusto de explorar por nuevos estilos que se acercan al blues, el rock y el jazz, pero no terminan de definirse del todo", agregó Cynthia.

Para las presentaciones, que comenzó a realizar en Merlo y próximamente se dará una vuelta por San Luis y Villa Mercedes, Lucero invitó a colegas y amigos que tocan la batería, el clarinete, la trompeta y el violín.

En cuanto a Aeronave, Lucero expresó que, aunque los integrantes de la banda se encuentran en diferentes lugares de la provincia, buscan el momento indicado para ensayar y componer. "El 2020 fue un año en el que no pudimos juntarnos, pero ahora retomamos con las presentaciones", agregó la artista.