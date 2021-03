Sergio Ochoa: el sueño de un hombre feliz

Sergio Ochoa participó en la Banda de la Policía y la del Ejército e incluso dirigió la banda electroacústica La cuyana, conformada por integrantes del Plan de Inclusión. Además, hizo colaboraciones con Luis Soloa, Los Watusi y Algarroba.com. Sin embargo, el trombonista y profesor de música en cuatro escuelas rurales sueña con ser el protagonista de su propia orquesta, donde sus ideas sean solo suyas y sirvan como hilo transmisor de la alegría y el amor que tiene por el arte y la vida.

El primer contacto del puntano con la música fue a los doce años, donde se infiltraba en los ensayos de una banda de cuarteto, Orlandito y el grupo celestar, que tocaba en la casa de su padrino. Allí agarraba un improvisado güiro hecho con hueso de toro y jugaba a ser músico, hasta que el grupo habló con su mamá para que lo dejaran tocar con ellos.

“Empecé haciendo percusión, después cantando y a la vez ingresé a la banda Infanto Juvenil de San Luis. Ahí aprendí a tocar instrumentos de viento”, relató el hombre de 42 años. Fue así que comenzó un largo, pero placentero, viaje musical hasta que encontró a su fiel amigo el trombón.

Ahora, Sergio es “sesionista”, es decir que lo contratan para sumarse temporalmente a bandas en grabaciones de estudio o en conciertos en vivo. “Actualmente estoy en el género tropical de acá de San Luis. He tocado para Luis Soloa, Walter Romero y Los Playeros, con quienes sigo grabando ocasionalmente, al igual que Los Watusi y Chicos Mentha. Yo les armo las sesiones de instrumentos de viento, como las trompetas y saxos”, explicó el músico, quien además es docente de las escuelas rurales de San Antonio, Hualtarán, Toro Negro y Pozo del Tala.

No soy de hacer música de protesta. Me gusta inspirarme en el amor, en vivencias, los hijos y la felicidad. Sergio Ochoa.

Sergio busca ir más allá y tener su propio grupo de música colombiana, con el fin primordial de transmitir la alegría característica del género latinoamericano. El músico explicó: “Veo que a todos los lados donde voy me buscan por mis ideas, no sé si serán buenas o no, pero gusta lo que hago y quisiera dejar de dárselo a otros y darme el gusto de hacer algo mío”.

La falta de músicos especializados en el género, la pandemia y el acotado presupuesto hicieron que su sueño quedara trunco, al menos por el momento. “Estoy en proceso de grabación de algunas cosas, todos los arreglos son míos pero tengo temas sin voces, el problema es que aún estoy en la búsqueda de cantantes”, detalló el artista.

A pesar de que el camino es engorroso y a veces encuentra muchos palos en la rueda, Sergio insiste en seguir en el ruedo. “Creo que hay demasiada música de protesta. No pretendo eso sino llevar alegría, felicidad y calma dentro de lo que se puede en estos momentos. Es por eso que me gusta cantarle a la vida misma, al amor y la familia. También tomo mucho de mis vivencias como docente rural y el campo, donde a veces con poco se es muy feliz. Siempre trato de dar un mensaje positivo”, finalizó.

