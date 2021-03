Los taxis y remises continúan con poco caudal de pasajeros

El rubro de los taxis y remises aumentó su flujo de pasajeros después de haber reducido la marcha de sus autos durante la cuarentena, pero aun así no logran recuperar el caudal de usuarios que tenían antes. Aseguran que cada vez les resulta más difícil afrontar los gastos de mantenimiento de los vehículos y llegar a fin de mes.

Héctor Rosales, al frente de la Asociación de Taxistas de Villa Mercedes, explicó que el servicio está funcionando aproximadamente en un 50%. "Hay que tener paciencia porque son muchos los sectores afectados y la gente se cuida mucho. Nosotros estamos fijos en la Terminal de Ómnibus y los colectivos de larga distancia llegan, pero no es la misma cantidad de personas que antes", indicó.

Además, comentó que están evaluando un aumento en la tarifa porque la bajada de bandera está en 34 pesos. "Desde la Municipalidad hemos recibido una gran ayuda, así que en ese sentido no tenemos de qué quejarnos", dijo.

El representante de la Asociación de Propietarios de Remises, Héctor Gilmart, mencionó que si bien hay actividad, no es la misma que años anteriores. "La vuelta a clases ayudó, pero no en gran medida. Los chicos no van a las escuelas todos los días, así que en nuestro caso, en comparación con la plena cuarentena, el movimiento ha mejorado un 15%", aseguró.

Quienes utilizan habitualmente el servicio semipúblico son empleados que deben trasladarse a su trabajo, mientras que quienes tienen vehículo propio lo usan únicamente cuando hay lluvias. "Los clientes son personas que van a fábricas, maestras o del área de salud, entre otros", aclaró.

Además, detalló que cada vez se vuelve más complicado mantener los automóviles. "Ahora se me rompió la caja de dirección de un móvil y sale 27 mil pesos una de recambio. Una cubierta no baja de los 10 mil. La suba de combustibles tampoco ayuda y el GNC ya no es tan barato".

Gilmart sostuvo que los remiseros no logran cubrir las necesidades básicas, dado que un propietario de un rodado recauda 2 mil pesos diarios, sin descontar los gastos generales, mientras que un chofer reúne alrededor de 600.

Por último, afirmó que el sector no ha tenido muchos contagios de COVID-19 y que siempre han cumplido con los cuidados necesarios para evitar la propagación del virus.