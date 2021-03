Merlo: investigan el robo de ocho mil dólares a una jubilada

Otra vez "el cuento del tío". Efectivos del Departamento Investigaciones de Merlo realizan pesquisas para dar con el delincuente que el martes, tras hacerse pasar por un contador del Banco Nación, le robó alrededor de ocho mil dólares a una jubilada que vive en la calle Coronel Mercau, en el barrio Norte de Merlo, según confirmó el subjefe de la Unidad Regional de Orden Público (Urop) III, comisario mayor Jorge Mansilla. "Los instructores de la causa averiguan si hay cámaras de seguridad en la zona donde ocurrió el hecho. Habría algunas, pero tratan de ver si en ellas se puede visualizar a esta persona", indicó.

En comunicación con El Diario, Gabriela Mancilla, directora de Educación, Salud y Discapacidad de la Municipalidad de Merlo e hija de Vita Liendo, la docente jubilada de 76 años que resultó damnificada, contó que el hecho sucedió cerca de las 11:30. "Ella recibió un llamado al teléfono fijo y del otro lado le hablaba una mujer que se hizo pasar por mí y le dijo que estaba en el Banco Nación. Le refirió que la noche anterior se había enterado de una devaluación importante del dólar y que si ella tenía algunos ahorros guardados se los acercara hasta el banco, para poder cambiarlos. Como la voz era extraña y no muy clara, esta persona le dijo a mi madre que hablaba así porque tenía el barbijo puesto y porque llamaba desde un teléfono de ahí y había mucha gente", relató.

Durante la comunicación, esa mujer comenzó a preguntarle cuántos dólares tenía y a ordenarle que los juntara. "Esta persona le dijo ‘contá cuántos son mamá y no cortes la llamada’. Ella le contestó que estaba nerviosa, que mejor iba a llamar a mi hermano para que fuera a ayudarla. Le contestó ‘acordate que Damián está dando clases en el colegio’. Es decir que tenían datos, porque efectivamente él es docente y se llama así. Mamá también le dijo que llamaría a mi pareja y esta mujer le pidió que no lo hiciera, porque él también estaba en el banco. Le ordenó que no cortara la llamada porque mientras hacía la operación iba a pedirle algunos datos", contó la hija de Vita.

Mancilla contó que su madre mantuvo la llamada y que, del otro lado del teléfono, la mujer le anunció que mandaría a su casa al contador del banco para retirar los dólares. "Le dijo ‘se llama Martín Díaz, vos prepará la plata y no uses el teléfono’. Mi mamá le dijo ‘ay Gabi, esto no me gusta, ¿qué vas a hacer con los dólares?’. Mientras mantenía esa conversación vio que apareció un hombre en la puerta, ella le preguntó si era el contador y este le contestó ‘sí, soy Martín Díaz, el contador que manda su hija, quien está en el Banco Nación’. Este hombre estaba vestido de pantalón de vestir azul, camisa celeste y un maletín. Era alto, robusto y estaba peinado con el pelo para atrás. Ella puso el dinero en un sobre, se lo dio y él lo puso dentro del maletín y se fue", indicó la fuente.

Como la mujer de la llamada le había dicho a la víctima ‘cuando salga de acá voy a ir a comer con vos’, al irse el supuesto contador de su casa la damnificada cortó la llamada y con el celular llamó a su yerno, para encargarle más comida. "Mi pareja le dijo que yo no le había avisado que iba a comer con ella, a lo que mamá le respondió ‘y sí, pobre, cómo te va a avisar si está en el banco’. Él le contestó que yo estaba trabajando y ahí empezaron a darse cuenta de lo que había pasado", resumió la mujer, y aseguró que los ladrones se llevaron los ahorros de toda la vida de sus padres.

Mancilla indicó que realizaron la denuncia en la Comisaría 26 ª. "Nosotros no tenemos cámaras de seguridad, pero apelamos a la colaboración de los comercios de la zona, aunque muchos de ellos solo tienen cámaras internas. Cuando volvimos de hacer la denuncia otros vecinos regresaban de ir a la seccional a advertir que les había sucedido lo mismo que a mi mamá, solo que a ellos no habían logrado estafarlos. Sabemos que la Policía ya ha pedido los registros de cámaras de seguridad cercanas", concluyó.